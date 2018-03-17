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呂秀蓮：媒體只在乎柯P 太不公平

2018-03-17 18:56中央社 台北17日電

表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮。 圖／聯合報系資料照片
表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮。 圖／聯合報系資料照片
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前副總統呂秀蓮今天被媒體問到台北市長柯文哲議題，她說，「我們每個候選人這麼認真你們都不在乎，為什麼你們每天只在乎柯P，這太不公平了」，媒體應跟著她走，看她怎麼選舉

宣布參選台北市長後，呂秀蓮近來積極走訪基層。她今天出席太陽花學運4週年「台灣青年談台灣前途」座談會，她接受採訪時，媒體提問仍聚焦在台北市長柯文哲，呂秀蓮反問「我們每個候選人這麼認真你們（媒體）都不在乎，為什麼你們每天只在乎柯P，這太不公平了」、「以後跟著我走，看看我怎麼選舉，看看台北市民真的希望台北的未來是什麼」。

她說，自己走訪基層，聽里長、民眾的心聲，從社會住宅、獨居老人、停車場、流浪貓狗問題，非常用心貼心；很多里長向她抱怨，過去全力支持柯文哲，但是柯文哲當選幾年來，從來沒來見他們。

對於民進黨內不斷有人呼籲黨中央不要再禮讓柯文哲參選台北市長，柯文哲只回應「讓子彈飛」。呂秀蓮說，如果柯文哲對於市民的情緒觀感不在乎，「那就繼續走著瞧」。

她說，柯文哲這4年被媒體寵壞了，高高在上，「他走到哪裡，你們媒體慫恿他拍幾個鏡頭又跑掉了」。

此外，呂秀蓮也認為，柯文哲近來拜會獨派大老的行為，「這是競選活動，有什麼好在乎？」大家應該知道柯文哲不誠實，見完一個人出來都說人家支持他，結果人家馬上說沒有談選舉的事，一個誠信破產的人，媒體也不要花太多時間在他身上，製造太多語言汙染。

對於呂秀蓮的說法，台北市政府發言人劉奕霆表示，尊重外界意見表達。市長的態度是把市政做好，才能獲得市民支持。

呂秀蓮也強調，一定參選到底。

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