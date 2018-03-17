月票是買票？柯P：停車全面收費補償支出

2018-03-17 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北捷1280元吃到飽的All Pass Ticket正式預購，外界質疑是政策買票，台北市長柯文哲今在臉書回應，這個交通戰略的邏輯，是透過路邊停車全面收費，符合使用者付費的原則；然後增加的收入，再補貼公共運輸的支出。

柯文哲說，事實上，這個吃到飽定期票的政策，市府花了2年時間協調跟精算，並做好前置的準備作業。

這段期間，市府加強捷運的商業化，增加業外收入；我們也讓路邊停車全面收費，增加停車收入。用這些收入，來補貼公共運輸的支出。

這個交通戰略的邏輯，是透過路邊停車全面收費，符合使用者付費的原則；然後增加的收入，再補貼公共運輸的支出，一方面減少了自用車，一方面則是鼓勵公共運輸。

此外，過去捷運的主要收入是車票，這幾年我們增加場站的廣告收入，以及商店的營業額，業外收入增加不少，不只降低票價上漲的壓力，還可以拿來補償公共運輸的支出。

柯文哲表示，All Pass Ticket上路之後，下一步就是公車路網重整，以前接駁公車里程短還要多收一段票價，沒有人想搭，現在吃到飽上路之後就沒有這個問題了。市府會以捷運、幹線公車為基礎，重整公車路線。