韓國瑜登記參選北市長？ 吳敦義：不妥

2018-03-17 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



吳敦義被問到高雄市黨部主委韓國瑜登記台北市長選舉初選，他認為不妥。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook 中國國民黨新竹縣黨部今天在縣政府辦小組長聯合授證儀式，主席吳敦義前來親自頒發。被問到高雄市黨部主委韓國瑜登記台北市長選舉初選，吳敦義說，他確實有接到韓的電話，彷彿「像人生的驚嘆號」，但他認為不妥，也剛好因為韓的申請文件中也缺少自傳，撤銷初選。至於，韓國瑜是否放棄參選高雄市長，吳還沒有細問。

吳敦義今天參加新竹縣黨部在縣府大禮堂舉辦的「2018小組長聯合授證典禮」，縣長邱鏡淳，及有意爭取黨內提名參選新竹縣長的現任副縣長楊文科、立委林為洲，以及副議長、竹縣黨部主委陳見賢也都出席。

國民黨新竹縣黨部小組長聯合授證典禮，由主委陳見賢主持，先是安排一段健康操，由吳敦義偕同新竹縣長邱鏡淳、議長張鎮榮等人一起手舞足蹈暖身，展現活力。

陳見賢指出，會中也安排有14名「藍天之星」青年，在吳敦義監誓下，宣誓入黨誓詞，並演出行動劇，象徵青年力量無窮，將逐一擊破民進黨各項迂腐的「無能亂政成績板」。

吳敦義表示，新竹縣長年都是國民黨最堅強的板塊，期許基層小組長們一起努力，2018年國民黨勢必要贏，2020年重返執政，扭轉台灣目前情勢，讓台灣變得更好。