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張花冠搏茶會化身黃蓉 暗指陳明文獨孤求敗

2018-03-17 14:01聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府主辦2018第三屆世界搏茶會，今天上午在六腳鄉蒜頭糖廠西側倉庫區盛大登場，縣長張花冠化身金庸武俠小說「射鵰英雄傳」女主角黃蓉，拿丐幫打狗棒亮相吸睛，她說，黃蓉是丐幫女幫主，她不是黃蓉，接著開玩笑說「如果我是黃蓉，縣長初選，我支持的議長張明達就不會輸」。

她還指戶外茶席，按「射鵰英雄傳」打造桃花島說，島中有個人(暗指陳明文)扮「獨孤求敗」，很適合坐裡面，引起眾人笑聲。綠營縣長初選結束，縣長提名人翁章梁競選總幹長蔡易餘立委，與發言人林緗亭等輔選幹部到場，與張花冠互動融洽，雙方喝茶修補傷痕，但張明達及立委陳明文未到場。

開幕表演，由在地傑出團隊「雯翔舞團」，搭配茶服品牌「春稻藝術坊」時尚秀，書法家陳世憲揮毫書寫搏茶會主題「韻雅境德」，最後張花冠帶賓客參觀展場品茗。

「世界大茶會」共48席特色茶空間，戶外茶席由阿里山茶區石桌、隙頂、太和、瑞峰社區打造，太和打造金庸武俠小說「射鵰英雄傳」桃花島境界，石桌及隙頂呈現「時尚(石上)」茶席，各具巧思，周六日免費品茗。

室內展館由藝術家陳淑強運用山光水影，創作星辰山川，孤舟水影茶禪空間，以流動劇場方式，呈現表演藝術與茶文化交流，展演時段每天下午2點半到下午3點10分( 每場40分)，購票入場，票價250元，每場限80人。

為期10天搏茶會26日閉幕，規劃茶藝、茶趣、茶器、茶業、茶創、主題館等六大展館，有日本等國茶藝之道，另規劃跟著茶旅行及獨嘉茶訪主題遊程，活動訊息請上2018世界搏茶會官網www.chiayitea.org.tw或文化觀光局網站;身心障朋友可預約復康巴士交通接送，或洽嘉縣無障礙計程車服務專線 0910787749。

嘉義縣長張花冠化身金庸武俠小說「射鵰英雄傳」女主角黃蓉，拿丐幫打狗棒亮相吸睛。記...
嘉義縣長張花冠化身金庸武俠小說「射鵰英雄傳」女主角黃蓉，拿丐幫打狗棒亮相吸睛。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長張花冠(左三)帶賓客在室內鳥籠茶席品茗。記者魯永明／攝影
嘉義縣長張花冠(左三)帶賓客在室內鳥籠茶席品茗。記者魯永明／攝影
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「世界大茶會」戶外茶席阿里山茶區，石桌及隙頂社區打造呈現「時尚(石上)」茶席，周...
「世界大茶會」戶外茶席阿里山茶區，石桌及隙頂社區打造呈現「時尚(石上)」茶席，周六日免費品茗。記者魯永明／攝影
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名詩人渡也夫婦(左)在戶外茶席金庸武俠小說「射鵰英雄傳」桃花島品茗。記者魯永明／...
名詩人渡也夫婦(左)在戶外茶席金庸武俠小說「射鵰英雄傳」桃花島品茗。記者魯永明／攝影
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世界博茶會室內展館由藝術家陳淑強運用山光水影，創作星辰山川，孤舟水影茶禪空間，以...
世界博茶會室內展館由藝術家陳淑強運用山光水影，創作星辰山川，孤舟水影茶禪空間，以流動劇場方式，呈現表演藝術與茶文化交流。記者魯永明／攝影
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張花冠陳明文金庸
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