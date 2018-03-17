新人搶位！藍北市議員 嗆罷免黨部主委

2018-03-17 13:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨現任議員揚言串連罷免黨部主委黃呂錦茹。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨力推年輕化，年底台北市議員選舉提名成為指標。國民黨台北市黨部根據內部民調，初步規畫將提名32席，新人將有10至11席空間，但卻引發現任議員集體反彈，揚言串連罷免黨部主委黃呂錦茹。

黃呂錦茹表示，這次提名以追求下屆議會實質過半為目標，採保守提名，提名席次數根據民調，今天提名審核小組開會後才確定，部分國民黨議員應有誤會，已初步溝通。

有新人說，現任議員被保障提名，現在卻要扼殺新人參選空間，得了便宜還賣乖。也有現任議員說，現任議員反彈是私心，但今年情勢不同上屆，應考慮黨換血需求。

國民黨台北市黨部規畫後天公告年底議員初選期程，初選將採二階段提名。其中，士北、松信與中正萬華有1席新人空間，若台北市議會議長吳碧珠不連任，還將再增1席。港湖與中山大同有2席新人空間，前議員王浩確定回鍋再戰，新人激戰熱區的大安文山區，有3席新人空間。

黃呂錦茹表示，原大安文山區擬提名8席，總統府前副秘書長羅智強吸票機衝擊難以評估，最後傾向保守提名。至於士北，吳碧珠是否連任，將牽動後續變化，與大安文山區都是變數較多選區，今天還可能有討論。

國民黨台北市委員會周四通過副主委王正德提出的臨時動議，要求本屆議員提名額度不得低於上屆，也為最後提名數投下變數。至於中正萬華區，黃呂錦茹表示，現任議員鍾小平放棄連任，改爭取市長提名，依規定現任議員將全部提名，新人角逐鍾留下的席次。

市黨部規畫提名席次，仍引發不少松信、大安文山、港湖與士北現任議員反彈，質疑黑箱作業，不僅在個人臉書開砲，還串連罷免黃呂錦茹。黃呂錦茹表示，席次是根據最新民調判斷，力求實質過半。