藍高市長提名 擬採台中模式

2018-03-17 13:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



現任高市黨部主委的韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨年底高雄市長確定提名民進黨立委陳其邁角逐，國民黨因現任國民黨高雄市黨部主委韓國瑜態度游移，高雄市長提名作業仍未啟動。國民黨表示，對於高雄市長提名，傾向不辦初選，改以台中模式的整合民調，決定最後人選。

國民黨立委陳宜民爭取國民黨提名參選高雄市長，他周三拜會國民黨主席吳敦義，希望黨部正視提名作業延宕，對市長與議員選舉作戰布局的影響，不應讓提名作業因人廢事。吳敦義對陳宜民的建議，也表認同，認為提名時程不應遙遙無期。

陳宜民說，看到韓國瑜昨天棄甲潛逃台北市，更證明自己的觀點是正確的。據了解，陳宜民拜會吳敦義時，黨務人士告訴陳宜民，對於高雄市長提名，傾向用台中模式辦整合民調，決定人選。吳敦義告訴陳宜民，若辦整合民調，在韓國瑜未表態下，目前至少有政治組不分區立委黃昭順與陳宜民兩人是整合對象。陳宜民也表示了解。

國民黨組發會主委李哲華表示，高雄市長提名整合民調，將邀已表態參選，以及地方認為是強棒的人選一起參與，拚最後能找出最有機會勝選的戰將為黨一戰。所謂的台中模式，就是指台中市長提名，在不辦初選下，改辦整合民調，由民調勝出者代表黨參選。

黃昭順表示，地方一直都知道吳敦義派韓國瑜出任高雄市黨部主委，就是要他選高雄市長，韓國瑜一度想登記台北市長初選，對韓的動作無法置評，但她知道吳敦義對韓的期待，不會去破這個局，暫時沒有考慮參選高雄市長。韓國瑜不是很勇敢嗎？請繼續勇敢。

韓國瑜 高市黨部主委職恐怕不保

韓國瑜遲不表態出征高雄市長選戰，昨天跑去國民黨台北市長初選登記，雖最後未完成登記，但已讓國民黨相當不悅，高雄市黨部主委的位子恐怕不保。