政二代新秀：靠自己擦亮招牌

年底縣市議員選舉出現政二代、年輕國會助理或幕僚，盼藉名人親戚或政治人物的光環加持，順利通過初選。參選人說，有個強而有力的母雞帶領，能在選戰初期快速提升知名度，但能否展現個人風格、端出好的政見，才是能否出線關鍵。

民進黨有前立委余天之女余筱萍，投入台北市中正萬華區議員初選，再度引發政二代從政話題。中正萬華區前議員陳嘉銘兒子陳彥丞，子承父業投入初選，立法院長蘇嘉全秘書蘇緯政是前台南縣長蘇煥智的姪子，屬於廣義政二代，也投入初選。前國民黨立委紀政姪子紀建安，參戰士林北投區，前民進黨台中市長張溫鷹女兒陳俞融，角逐中市中西區。

蘇緯政說，選舉至今，從未強調蘇煥智是他的叔叔，若要靠蘇煥智，應回台南參選，才有更多資源與人脈。至於擔任蘇嘉全秘書，選民起初會對他印象會較深刻，但僅止於此，要讓選民支持，最重要的還是得強調他在國會工作10餘年的經驗，以及端出好的政見。

國民黨方面，承繼政治資源參選的政二代不少，包含參選台北市議員的現任議員厲耿桂芳姪女耿葳，已故議員李新兒子李柏毅。參選新北市議員，姑姑為前立委江惠貞的江怡臻。桃園市有前龍潭鄉長林忠正的兒子林昭賢參選，台中市有前台中市議長張宏年兒子張彥彤接棒，高雄市有現任議員李長生女兒李亞築接棒。

這次議員初選，民進黨助理、幕僚世代積極參戰，民進黨立委吳思瑤助理戴瑋姍、陳賢蔚分別挑戰新北市與北市，前民進黨青年部主任、立委黃國書服務處執行長黃守達投入中市，前民進黨發言人張志豪投入新北市，立委林俊憲助理蔡筱薇投入南市、立委趙天麟助理張以理角逐高雄市。

戴瑋姍說，競選活動前兩個月，主打自己是吳思瑤的助理，順利將招牌擦亮。因吳思瑤選區在北市，她在新北市板橋，吳的名號只有間接效果，選舉中後期還是得靠自己的努力，讓選民認識她是誰、有何願景。

戴瑋姍表示，擔任吳思瑤助理，受到嚴格訓練，對處理新聞、市政各式議題的熟悉度，較其他新人出色，也結交許多政治圈與媒體圈的朋友，對選舉有正面幫助。