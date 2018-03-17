政二代參政 學者：小心「媽寶」標籤上身

2018-03-17 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



文化大學廣告系教授鈕則勳說，初出茅廬的年輕人因知名度不夠，透過操作名人光環策略，十分符合邏輯，確實能有效提高參選的知名度，但這種模式只適合第一次選舉使用。本報資料照片 分享 facebook 藍綠都有政二代或年輕助理、幕僚世代參與選戰，學者指出，政治家族世襲對民主較沒有正面幫助，社會觀感也不佳，若過度強調親戚是某政治人物，可能會產生「媽寶」反效果。助理、幕僚參政，也是一種政治人才培養的優良途徑，透過操作名人光環策略，能有效提高知名度，但最終能要塑造自己的「品牌」。

中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，政治家族世襲對民主政治的發展，當然不是好現象，社會輿論應該多關注。但實際上政治世家情況很難避免，如美國前總統布希家族。政治家族可能從祖父輩就開始從政，累積大量人脈與資源，這樣的情況下會持續拱出更新一代的繼續參選或從政。

至於國會助理或政治幕僚從政，廖達琪說，相關人士沒有與政治人物的血緣關係，或擁有既有政治背景與勢力，要有心進入政治領域，透過在立委或各級政治人物旁工作，再經「老闆」推薦從政，是一種很正常的政治甄補方式，她認為這種方式值得鼓勵，是政治人才培養的優良途徑。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，初出茅廬的年輕人因知名度不夠，透過操作名人光環策略，十分符合邏輯，確實能有效提高參選的知名度，但這種模式只適合第一次選舉使用。不過他也說，這種藉由名人推薦的策略，未必能化為實質的選票，畢竟選民可能是「老闆」的紛絲，但未必是年輕參選人的紛絲，參選人塑自己的風格與品牌。

「政二代參選人，更須特別小心。」鈕則勳說，目前社會的氛圍不太喜歡政治家族二代從政，如果參選人一天到晚強調，他的父母親或親戚是那位政治人物，反而會被貼上「媽寶」或「爸寶」的標籤。他指出，政二代參選，卻沒有運用家族的名氣或光環，選民反而會更喜歡。

鈕則勳舉例，國民黨立委蔣萬安在選舉期間，幾乎沒有提及他是前外交部長蔣孝嚴的兒子，反而靠著自己的特色與風格競選，最後也成功打造自己的形象與品牌。