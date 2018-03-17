綠政二代、年輕助理世代 瞄準議員選舉

2018-03-17 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨立委吳思瑤助理戴瑋姍，投入新北市板橋區議員選戰。圖／取自戴瑋姍臉書 分享 facebook 年底縣市議員選舉，民進黨黨內初選民調下周起跑，這次選舉民進黨出現不少政二代、年輕的國會助理或黨內幕僚，盼藉「名人」親戚或政治人物的光環加持，順利通過初選。參選人坦言，有個強而有力的「母雞」帶領，確實能在選戰初期，快速提升知名度，但能否展現個人風格、端出好的政見，才是能否出線的關鍵。

藝人余天之女余筱萍，投入台北市中正萬華區議員初選，身兼民進黨新北市黨部主委的余天不滿黨中央未與他溝通，便「讓」前民進黨發言人吳沛憶也投入中正萬華區初選，曾在民進黨中執會當著主席蔡英文的面「拍桌」。

余天這一拍，也讓政二代參選成為鎂光燈焦點。其實前北市議員陳嘉銘兒子陳彥丞，也子承父業投入中正萬華區初選。立法院長蘇嘉全秘書蘇緯政是前民進黨籍台南縣長的姪子，屬於廣義政二代，也投入該區初選。知名田徑選手紀政的姪子紀建安，參戰士林北投區，前民進黨籍台中市長張溫鷹女兒陳俞融，則角逐中市中西區。

蘇緯政說，選舉至今，從未特別強調蘇煥智是他的叔叔，若要靠蘇煥智，反而應回台南參選，才有更多資源與人脈。至於擔任蘇嘉全秘書，選民起初會對他印象會較深刻，但僅止於此，要讓選民支持，最重要的還是得強調他在國會工作10餘年的經驗。

蘇緯政說，甚至有民眾問他，「怎不安穩地繼續當院長秘書，反而出來辛苦選舉？」他則回應，自己想要從政，希望把在國會處理陳情選服、爭取資源的歷練，實踐到地方。

這次議員初選，黨內的助理、幕僚世代積極參戰，立委吳思瑤助理戴瑋姍、陳賢蔚分別挑戰新北市板橋區與北市士林北投區，前民進黨青年部主任、立委黃國書服務處執行長黃守達投入中市中西區，前民進黨發言人張志豪投入新北市中和區，立委林俊憲助理蔡筱薇投入南市東區、立委趙天麟助理張以理則角逐高雄市三民區。

戴瑋姍說，競選活動前2個月，的確有主打自己是吳思瑤的助理，順利將招牌擦亮；但因自己沒有地方勢力的奧援，吳思瑤選區在北市，她在新北市板橋，吳的名號只有「間接效果」，選舉中後期還是得靠自己的努力，讓選民認識她是誰、有何願景。

不過，戴瑋姍表示，擔任吳思瑤助理期間，受到嚴格訓練，對各式新聞、市政議題的熟悉度，這方面她都比其他新人出色，也結交許多政治圈與媒體圈的朋友，對選舉都有正面幫助。