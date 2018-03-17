藍高雄市長人選難產 陳其邁今現身為扁子站台

2018-03-17 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



將代表民進黨參選下屆高雄市長的立委陳其邁（右），今天上午陪參加民進黨高市議員初選的陳致中掃街。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 國民黨高雄市長人選難產，更發生擬參選人韓國瑜突然跑去登記選黨內台北市長初選窘況，日前民進黨高雄市初選壓倒性勝出的立委陳其邁，則已經馬不停蹄整合黨內資源，尋求支持。陳其邁近日拜會高雄市長陳菊及初選對手，昨天現身幫菊系子弟兵議員參選人掃街，展現十足誠意；今天上午更為前總統陳水扁兒子陳致中議員初選掃街拜票。

陳其邁日前不願鬆口是否幫陳致中站台，今兩人就一同掃街拜票。陳其邁也看好陳致中選情，認為他上次選戰票數幾乎可以讓兩個議員選上，這次應該沒問題。陳過去也是扁嫡系立委，據了解，這次他參選高雄市長也獲得陳水扁力挺，陳其邁也趕在陳水扁之前，先出現幫陳致中掃街，陳水扁也已經獲准出席陳致中今晚的造勢晚會。

選後陳其邁不斷拜會，尋求支持、和諧，周五跨派系輔選，先為立委劉世芳助理黃偵琳議員初選上戰車拜票，也為菊營子弟兵許乃文掃街，展現十足誠意。對此，陳其邁強調，除了過去支持他的現任議員，或議員參選人，他會協助，不論任何派系，只要有提出需求的候選人，他都願意幫忙。

陳其邁也說，初選前他的民調穩定領先20%以上，「對手都是黨內同志，多贏沒意思，重點是選後整合」，選後陳其邁也展現十足誠意，不但第一時間致電前高雄市長也是現任駐日代表謝長廷告知結果，也釋出善意，一一拜會初選對手。

陳其邁與高雄市長陳菊會面，90度鞠躬身段柔軟， 周四拜訪了立委管碧玲、林岱樺等，也與趙天麟約定碰面，謙卑態度，也讓對手讚有市長格局。管碧玲表示，陳其邁來與她談文化政策以及後續政見擬定，希望向她借將。管碧玲也展現風度說，大家選後都還是同志，一起來為高雄建設努力。