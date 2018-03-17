張顯耀批他適合主持綜藝 柯文哲：當醫生更駕輕就熟

2018-03-17 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



柯文哲上午參訪台北啤酒工廠。（提醒您：禁止酒駕 飲酒過量，有害健康）記者莊琇閔／攝影 分享 facebook 國民黨昨天截止台北市長初選登記，傳出前北農總經理韓國瑜原有意登記參選，而已完成登記的丁守中則表示，自己民調與柯最接近，未來對手只有柯一人。柯文哲對韓國瑜的動向表示，自己也不大清楚，不曉得他在搞什麼。對自己被其他參選人鎖定為目標，柯文哲只淡淡表示，壓力還好啦。

國民黨另一位參選人張顯耀表示，柯無厘頭比較適合當綜藝節目主持人，柯則回應「我可以做的事情很多，當醫生是更駕輕就熟」。