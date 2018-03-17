新聞眼／強棒卻拒戰 藍營戰略失據

2018-03-17 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪



吳敦義（左）與韓國瑜（右）雙手緊握，表示一笑泯恩仇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，昨天前往登記參與台北市長初選，以行動否決黨對韓出征年底高雄市長的期待。因為韓國瑜是黨主席吳敦義欽點任命，也是最早讓黨內備受期待的年底縣市長戰將，此次韓國瑜事件，也凸顯國民黨已戰略失據。

國民黨備戰年底縣市長選戰，如何在六都擺下堪戰重兵，成為選戰火車頭，也被視為能否在二○一八奠基，爭取二○二○重返執政關鍵，也因此，在提名之初，黨內在討論時，才有所謂六壯士、夢幻名單傳出。

但國民黨六都市長提名作業發展至今，從台北市屬意蔣萬安落空，宣布不參選年底台北市長，桃園市點名吳志揚但吳棄選，到現在的高雄市韓國瑜的這一場鬧劇，都令人對國民黨年底選戰的前景，打上問號。

當然，缺錢缺人是國民黨現在面臨的困境；但國民黨多年來的青壯世代長期斷層，南部深綠地區更是長期沒有栽培夠強戰將，使人才出現嚴重斷層，也是事實。不過從台北到桃園到台南，黨中央的眼光一再失準，也難辭其咎。

尤其這次縣市長提名作業，黨中央只堅守選務中立高度，從未積極為合適戰將排除參選困難，蔣萬安拒戰已是警訊，如今廿二縣市已提名逾半，黨中央再不調整選戰布局策略，提名人選只會讓支持者更失望。