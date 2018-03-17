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一直被問要不要辭立委 陳歐珀氣：誰那麼急？

2018-03-17 00:58聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

獲民進黨提名參選宜蘭縣長的立委陳歐珀昨天拜會員山鄉長江永和（左）。 圖／陳歐珀提...
獲民進黨提名參選宜蘭縣長的立委陳歐珀昨天拜會員山鄉長江永和（左）。 圖／陳歐珀提供
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立委陳歐珀剛獲民進黨提名參選下屆宜蘭縣長，就一再被追問要不要辭立委，陳昨天不禁動氣說：「有需要那麼急？有誰那麼急？」他指出，一旦辭立委，宜蘭就要在3個月內補選立委，宜蘭還相當混亂，先積極整合再說。

陳歐珀昨拜會初選對手員山鄉長江永和、冬山鄉長謝燦輝。陳該不該辭立委？江永和說，還是要尊重陳歐珀，民進黨沒有內耗的本錢，應團結一致；謝燦輝說，民進黨精神就是這樣，競爭是有，但提名已定， 哨子一吹就全體動員。

選務相關人員分析，宜蘭只有一席立委，若陳歐珀辭職參選或當選縣長，依「公職人員選舉罷免法」，區域選出的立法委員出缺，事發之日起3個月內要完成補選投票，所遺任不足1年，不予補選。

陳歐珀立委任期到109年2月1日，下屆宜蘭縣長107年12月25日就職，若帶職參選且當選縣長，宜蘭須再補選立委。

政壇人士指出，距離縣長投票還有8個月，若陳此時辭職參選，須先補選立委再選縣長，未贏就要先戰，就民進黨來說不划算；若在縣長投票日前3個月請辭，選務籌辦來得及，立委補選與縣長選舉可能同天投票，可同時拉抬立委與縣長選情。

政壇人士分析，帶職參選最保險，但若因應選情須辭職明志，可選擇接近縣長投票日前辭去立委，除表決心還可催票，一旦選務籌辦不及，縣長、立委投票一前一後辦，就可視縣長選舉結果再決定。陳歐珀辭不辭立委或何時辭，都將牽動立委與縣長選舉。

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