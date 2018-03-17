藍軍北市推誰？ 4人登記初選 2人將無黨參選

2018-03-17 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



國民黨台北市長初選登記結束，鍾小平、丁守中（上排左起）、張顯耀、孫大千（下排左起）共4人完成登記，爭取提名。北市前副市長邱文祥（下排右）、台大教授李錫錕（上排右）也將宣布以無黨籍參選台北市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨台北市長初選登記昨結束，前立委孫大千與丁守中、陸委會前副主委張顯耀，以及北市議員鍾小平共4人完成登記，爭取提名。北市前副市長邱文祥、台大教授李錫錕也將宣布以無黨籍參選台北市長，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹昨說，市長選舉不會徵召，也沒有「兩階段」初選 ，預計4月22日完成初選民調後，送黨中央核定，最慢5月初發布。

對於邱文祥、李錫錕參選，黃呂錦茹說，事先有和兩人見面，也了解參選意願，因李是終生黨員，若脫黨參選是違紀，未來他向中選會領表參選，會祭出黨紀處分。

昨天上午領表登記時，爆出煙硝味。鍾小平高聲批評對手丁守中，直言丁與綠聯手砍公教年金、反核、挺同婚修民法，並反對辦辯論，還說丁沒有中心思想，參選撥亂了反正。

丁守中則一一反駁說，他未反核，核四能安全運轉，他也支持，至於取消年終慰問金，當年是馬前總統和前行政院長陳冲的政策。至於同婚，他贊成立專法，而非修民法。

張顯耀登記參選時，場面熱鬧，除了辣妹熱舞，還帶著太太一起登記。

對李錫錕脫黨參選，加上邱文祥加入戰局，外界形容可能會造成泛藍大亂鬥。國民黨北市議員汪志冰憂心說，如果泛藍沒整合，市長柯文哲原本已經很難打，現在只要躺著選就能當選了。

議員徐弘庭也說，黨中央或市黨部除辦好初選，應在選前設法整合，錕Ｐ原是同陣營，應請他歸隊，否則就要有準備，在大選時號召泛藍團結。

議員秦慧珠則認為，這兩人對泛藍來說不足為懼，李錫錕在網路有舞台，有多少網友是台北市民？至於邱文祥，是前市長郝龍斌找來的人，當過衛生局長、副市長，邱要選沒關係，但郝龍斌是國民黨副主席，絕對不可替邱站台。