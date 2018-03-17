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選戰如同跑超馬…他們靠這幾招撐過最後一哩路

2018-03-17 09:00聯合報 聯合報記者施鴻基祁容玉魏翊庭翁浩然魏莨伊／報導

台北市議員許淑華曾為台北婚紗展走秀，她說，靠重訓、跑步和練瑜伽維護體力和體態。圖...
台北市議員許淑華曾為台北婚紗展走秀，她說，靠重訓、跑步和練瑜伽維護體力和體態。圖／聯合報系資料照片
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選舉年新人拚曝光、現任的拚連任，各有找選民和維持「無敵鐵金剛」體力的法寶。有人上健身房、跑步加強體能，有人吃維他命B群、喝雞精或蜆精。新北市議員劉美芳去年剛生雙胞胎，今年跑選舉，如果真的感覺疲勞，還會打美白針，吃「綜合營養餐」恢復氣色和體力。

市場、公園、倒垃圾 專往人多地方跑

有意參選北市港湖區議員的國民黨副主席郝龍斌辦公室主任游淑慧，因每天行程滿檔，近3...
有意參選北市港湖區議員的國民黨副主席郝龍斌辦公室主任游淑慧，因每天行程滿檔，近3個月來已瘦了10公斤，一早都會吃3顆B群維他命。記者翁浩然／攝影
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有意參選北市南港、內湖區市議員的郝龍斌辦公室主任游淑慧，去年11月開始密集跑行程，到社區早晨打掃、菜市場都有助於讓選民多認識自己。最近「3月瘋媽祖」，她也安排清晨5、6點到各社區、宮廟送進香團出發，甚至一度「跟團」到北港體驗2天1夜行程。

國民黨永和區議員參選人陳偉杰（右三）勤跑菜市場、追垃圾車，爭取和民眾互動時間。圖...
國民黨永和區議員參選人陳偉杰（右三）勤跑菜市場、追垃圾車，爭取和民眾互動時間。圖／陳偉杰提供
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國民黨新北市永和區市議員參選人陳偉杰不只勤跑菜市場，助理還會騎機車載他「追垃圾車」，逢人出來倒垃圾就拜票，跟一趟約2小時，爭取和民眾互動機會。

民進黨板橋區新北市議員參選人丁睿昇，為讓更多人認識他，市場和廟會幾乎場場必到，一早出門到各市場，晚上還在拜票。為爭取同鄉會認同，他還經常新北、雲林兩地跑，爭取同鄉認同。

和公園婆媽博感情 還得舞力全開

民進黨中和區議員參選人張維倩（右三），幾乎每天早上都到中和各地公園跟婆婆媽媽下場...
民進黨中和區議員參選人張維倩（右三），幾乎每天早上都到中和各地公園跟婆婆媽媽下場一起跳舞拉近距離。圖／取自張維倩臉書
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民進黨中和區市議員參選人張維倩，雖然接棒父親張瑞山投入政治圈，但還是幾乎每天到公園跟婆婆媽媽博感情，還會下場一起跳舞拉近距離，只是偶爾手忙腳亂，搞笑無極限。

民進黨立委吳思瑤前助理戴瑋姍有意參選新北市板橋區議員，她曾在市民廣場向婆婆媽媽拜...
民進黨立委吳思瑤前助理戴瑋姍有意參選新北市板橋區議員，她曾在市民廣場向婆婆媽媽拜票時，秀了一段舞藝。圖／翻攝自戴瑋姍臉書
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民進黨板橋區議員參選人戴瑋姍，也曾晚上在市民廣場跟練舞的婆婆媽媽握手時，被拉下場跳一段，因為舞姿頗為俐落，獲得好評。

拜票場子太多 全家總動員

前立委劉盛良的兒子劉哲彰要在新店區選議員，因為兒子行程多，曾1天要跑30場，實在忙不過來，劉盛良也會代為出席造勢活動，代兒子向大家請安、拉票，幫助兒子連任。

張維倩也有家人幫忙，她說，跑公園一早7點就要集合出發，而且看天吃飯，萬一下雨就要當場解散，很難請工讀生，乾脆老公、哥哥、弟弟全家出動，顛覆過往男性參選、女性輔選的角色。

選舉跑攤不僅參選人累，幕僚也多半累得哀哀叫，因為他們不僅要幫「老闆」拜票，還要掌握行前細節，掌握節奏秩序，或是聯絡媒體，不斷刷新時事議題、給老闆建言，壓力不小。

有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡（左），行程滿檔，穿插不同主題，行之有年的積木...
有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡（左），行程滿檔，穿插不同主題，行之有年的積木班也沒中斷。圖／取自吳秉叡臉書
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有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡行程滿檔、多元，曾一早到市場拜年幫忙叫賣，接著趕去參加節目做菜，然後寫春聯、和電競選手談未來，還要參加行之有年的積木班。

幕僚說，因為老闆很忙，曾有幾次一早連飯都來不及吃就出門，一路趕行程趕到深夜，晚上10點多經過便利商店才買東西吃第一餐。

跑步練好體能 瑜伽維持體態

每天行程由早到晚，如何保持充沛體力，自然是參選人第一考驗。

有意參選北市港湖區議員的國民黨文化傳播委員會主委李明賢，過去一年來每天都跑3到5...
有意參選北市港湖區議員的國民黨文化傳播委員會主委李明賢，過去一年來每天都跑3到5公里維持好體力，在家也做伏地挺身、仰臥起坐鍛鍊。記者翁浩然／攝影
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國民黨文傳會主委李明賢有意在北市港湖區選議員，過去一年他每天跑步3到5公里維持體力；最近因行程較滿，跑步時間減少，但會在家做伏地挺身、仰臥起坐鍛鍊，單手伏地挺身還能做20多下。

自認體能不錯的李明賢說，勤跑菜市場很重要，能與民眾近距離互動、傾聽心聲。不過，他的罩門是喉嚨，近幾月頻繁跑菜市場、上節目錄影，「喊到沒聲」，親友與熱心民眾送很多喉糖、枇杷膏給他。

游淑慧說，選舉跑行程3個月來已瘦了10公斤，「可以當瘦身代言人」。跑行程要消耗不少體力，只能利用晚上安排跑步來提升體能。

北市松衫信區民進黨市議員許淑華練了3年瑜伽，感嘆年紀大了代謝比較慢，現在跑完攤、吃消夜美食放鬆很容易囤積脂肪，「怕胖繼續動」，為免選民看到自己體態「走鐘」，堅持每周到健身房重訓和跑步，雖然辛苦但一定要堅持，並靠攝取蛋白質，喝雞精補充體力。

補體力 保健品也不能少

選舉怎麼保養、維持體能？民進黨中和議員參選人張志豪說，自己都快變成蜆精代言人。圖...
選舉怎麼保養、維持體能？民進黨中和議員參選人張志豪說，自己都快變成蜆精代言人。圖／張志豪選辦提供
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許淑華靠喝雞精補充體力，民進黨中和區議員參選人張志豪則是靠蜆精。張志豪說，天還沒亮就到公園、登山處和晨運鄉親長輩握手問好，緊接著站路口或到捷運站和上班族問好。一天連操10多場行程，覺得累時就開一瓶蜆精補充體力，辦公桌上的蜆精罐「堆積如山」，蜆精廠商應該來找他代言。

游淑慧也常很晚才能吃第一口飯，因此早上會吃3顆B群維他命。台北市松山信義區國民黨議員覺得特別累時也吃B群、喝雞精補充體力。

北市松信區議員王鴻薇說，最重要是每天要吃早餐，不然還沒到中午就餓到雙腳發軟，且長年外食更要兼顧營養均衡。她已改掉吃烤麵包的習慣，改喝南瓜牛奶或南瓜豆漿，前一晚蒸熟南瓜放冰箱，隔天打成汁就是一餐，還兼顧飽足感。

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