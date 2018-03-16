角逐宜縣長初選失利 冬山鄉長擬退出民進黨

2018-03-16 19:04 中央社 宜蘭縣16日電



民進黨宜蘭縣長初選由立委陳歐珀出線，當初退出初選民調的冬山鄉長謝燦輝今天認為，他自己是派系鬥爭下的犧牲品，受到不公待遇，考慮退黨。聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨宜蘭縣長初選由立委陳歐珀出線，當初退出初選民調的冬山鄉長謝燦輝今天認為，他自己是派系鬥爭下的犧牲品，受到不公待遇，考慮退黨。縣黨部表示，將全力慰留。

民進黨曾在年初舉辦年底宜蘭縣長初選登記作業，當時共有陳歐珀、謝燦輝、員山鄉長江永和共3人登記，但謝燦輝與江永和兩人為了黨內和諧，希望早日凝聚支持者向心力，因此之後對宜蘭縣長提名人選願由中央黨部衡量全局全權處理。民進黨中央在3月14日決定，由陳歐珀出線，代表綠營參選宜蘭縣長。

陳歐珀為凝聚黨內民意，今天前往冬山鄉公所拜會謝燦輝，尋求日後支持。

會中，雖然謝燦輝對陳歐珀說，民進黨的精神就是團結，帶頭者一吹起哨子，全黨會動起來；但在陳歐珀離開後，他也向媒體坦言，對於黨中央提名過程感到不滿。

謝燦輝說，「從來沒說過要退選」，今年1月底曾前往中央黨部了解初選事宜，但當時才離開沒多久要返回宜蘭，車還開在雪隧內時，就聽說中央黨部發新聞稿，宣布他與江永和退選，讓兩人都很詫異。

謝燦輝透露，他曾在春節過後寫信給身兼民進黨主席的總統蔡英文，信中提及這次民進黨宜蘭縣初選，黨中央逕自對媒體宣布與事實不符的訊息，損及他與其他人參選權利，更與宜蘭縣民意悖離，也傷害黨中央的公信力。

謝燦輝表示，他加入民進黨已有20多年，如今宜蘭縣長提名初選變成派系之爭，自己成為派系夾殺下犧牲品，讓他非常失望，當下就是做好鄉政，不排除退出民進黨。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財向中央社記者說，不願見到優秀人才退黨，縣黨部會全力慰留謝燦輝；如果當事人心意已決，縣黨部只能表示遺憾及尊重。