花蓮縣長選舉 綠營許傳盛、劉曉玫爭出線

2018-03-16 15:09 中央社 花蓮縣16日電



國民黨提名立委徐榛蔚參選花蓮縣長，民進黨目前由東服中心執行長許傳盛及縣議員劉曉玫兩人爭取黨中央徵召，兩人都已在市區懸掛起競選看板，希望出線。

被民進黨列為「艱困選區」的花蓮縣長選戰，至今仍未提名參選人，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛發布新聞稿表示，自己參選意念萬分堅定，會遵循黨內機制決議；縣議員劉曉玫表示，她的初衷永遠不變，就是捍衛花蓮精神，重現民主價值，並且打敗現任縣長傅崐萁的家族政治，「這是最重要」。

許傳盛表示，民進黨中央選對會已赴花蓮二次，邀集黨籍議員與黨內重要人士，了解地方支持人選與意向，民進黨籍多位議員於會中均表示，支持許傳盛出馬角逐花蓮縣長。

許傳盛說，民進黨中央在花蓮縣採徵召產生人選，與一般選區遊戲規則不同。黨的思考不為個人，而是通盤考量，蕭美琴在花蓮參選立委，也是經徵召出線，也因為所有人遵守黨內機制的決定，全力支持才有蕭美琴的勝選。

劉曉玫表示，蕭美琴在花蓮深耕，應是代表民進黨出征花蓮縣長很好的人選，「若蕭美琴願意扛下重擔，全力輔選到底，但她不選，我就必須為花蓮堅強站出來承擔大局」。

劉曉玫說，參選人不用怕作民調，進了廚房就沒有怕熱的道理，即使基層支持度高不一定戰勝傅崐萁夫婦，但支持度低必敗。如果這場選戰淪為「打假球」，將讓基層完全無法接受。縣長選舉將是一場「逆風打霸權」的選戰，經過民調支持度決定徵召的依據，參選人才有正當性，也才符合基層期待。