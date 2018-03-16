剛獲提名選宜蘭縣長 被問是否辭立委 陳歐珀：誰那麼急？

2018-03-16 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



立委陳歐珀剛獲民進黨提名參選下屆宜蘭縣長，就一再被追問「請不請辭立委？」陳歐珀今天不禁說：「有需要那麼急？有誰那麼急？」

陳歐珀指出，一旦辭去立委，宜蘭就要在3個月內補選立委，宜蘭還相當混亂，先積極整合再說，聽各方意見再決定。