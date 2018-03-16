國民黨北市長初選登記 鍾小平槓上丁守中

2018-03-16 14:05 中央社 台北16日電



今天是國民黨台北市長初選登記最後一天，丁守中、鍾小平等人都前往登記，鍾小平指丁守中是態度反覆的政治人物，丁守中回應選舉有批評或指教，但希望不要扭曲事實。

地方公職人員選舉年底登場，國民黨內表態參選台北市長人選眾多，包括前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前大陸委員會副主任委員張顯耀、前國民黨籍立委孫大千以及台北市議員鍾小平。

國民黨台北市黨部公告從14日至16日開放市長初選領表、登記；鄭麗文在14日發新聞稿提到，希望把時間留給家人，經思考後，決定不領表；孫大千在15日就登記，成為首位完成登記的參選人。

鍾小平、張顯耀、丁守中今天登記，最早到場的鍾小平在多名里長陪同下受訪，他說，這次初選是自己跟丁守中競爭，丁守中在多項議題都違背國民黨基本價值，包含軍公教年終慰問金、反核大遊行、同婚修民法。

鍾小平說，有電子媒體選在3月底辦初選辯論，但丁守中一直逃避，是一個態度反覆的政治人物。

媒體提問藍營推出參選人民調目前仍無法勝過台北市長柯文哲，鍾小平說，自己獲得黨內提名後，民調就會上升，且他和黨內大咖合照看板已陸續放在街頭，證明黨內大咖不想丁守中參選，自己也會努力讓民調提升，代表黨內參選。

僅由競選團隊陪同的丁守中說，自己向來都是簡單就好，選舉不用勞動太多人，把黨內相關程序走完就可，自己的對手只有柯文哲。

至於鍾小平提到不願參加辯論且無大咖相挺，丁守中表示，過去都主張可辯論，後續會依循黨部安排，且黨內同志都挺自己，不用特別勞動大咖。

對於柯文哲民調仍高，丁守中說，對自己有絕對信心，經過提名後將會提高相關效應，且離選舉還有一段時間，變數仍很多。

丁守中說，希望黨內團結，因為團結都不一定可打贏選戰，更何況不團結，自己長年在立法院都是評鑑最績優立委，禁得起檢驗，選舉期間難免互相批評或指教，無可厚非，但希望不要扭曲事實。

張顯耀則由舉牌團隊和啦啦隊陪同登記，張顯耀說，非常贊成初選辯論，可透過電視辯論獲得市民認同，國民黨過去在台北市有很好治理成績，黨內人才濟濟，只是台北市需要新市長帶領，才可讓兩岸接頭。

媒體詢問目前民調以丁守中最高，張顯耀說，透過電視辯論會後，再來看民調會比較準確。