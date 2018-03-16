親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

管中閔遭爆違法赴陸兼職 台大：查證中

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

藍營議員重提「走路工」 陳菊：一向尊敬黃俊英

2018-03-16 13:39聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議員陳麗娜今天在議會質詢高雄市長陳菊時，重提陳菊第一次競選高雄市長時國民黨陣營的「走路工」事件，認為陳菊應向當時國民黨候選人黃俊英致歉，黃不可能買票。陳菊強調一向尊敬黃俊英，「走路工」不是黃俊英的期待，也不是黃的錯，但背後有沒有人替黃買票，法院已有判決。

陳麗娜以陳菊任期即將屆滿，重提「走路工」事件，2006高雄市長選舉，國民黨候選人黃俊英陣營被指發放走路工，黃俊英最後得票37萬8303，以1114票的些微差距敗給得票37萬9417票的陳菊。陳麗娜認為「走路工」事件對黃俊英是不實的指控，覺得陳菊在任期即將屆滿時應向已過世的黃俊英說聲「歹勢」。

陳菊表示，黃俊英老師是她尊敬的老師，是一位君子；「走路工」不是黃俊英的期待，也不是他的錯，但是，有沒有走路工這個事實，有沒有他背後政黨的買票，法院的判決都出來了。

陳菊說，她從來都認為和黃俊英的競爭，對她來講是個壓力，黃是她尊敬的好朋友，也是她的的老師，相信黃俊英在天上能了解；她不認為走路工這個部分是黃俊英的作為，是他背後有沒有人在替他做這個事情，應該由黃背後的這部分來承擔；她對黃俊英的敬意，從過去到現在都一樣。

國民黨籍高雄市議員陳麗娜重提2006年市長選舉的「走路工」事件，為當年落選的國民...
國民黨籍高雄市議員陳麗娜重提2006年市長選舉的「走路工」事件，為當年落選的國民黨市長候選人、已故黃俊英發聲。記者楊濡嘉／攝影
分享
對於昔日市長選舉競爭對手、已故黃俊英，高雄市長陳菊強調她對黃俊英的敬意，從過去到...
對於昔日市長選舉競爭對手、已故黃俊英，高雄市長陳菊強調她對黃俊英的敬意，從過去到現在都一樣。記者楊濡嘉／攝影
分享

陳菊國民黨選舉

相關新聞

剛獲提名選宜蘭縣長 被問是否辭立委 陳歐珀：誰那麼急？

2018-03-16 14:05

鍾小平開砲 轟丁守中「與綠聯手砍公教年金」

2018-03-16 14:02

社宅發展慢 呂秀蓮批柯P「上任3年流失4萬9千人」

2018-03-16 12:35

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-16 12:33

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49

鍾小平批丁守中反核 丁反駁：我支持安全核能

2018-03-16 11:32

周錫瑋：鄭南榕事件要為侯友宜打氣

2018-03-16 10:50

國民黨台北市長初選爆煙硝 鍾小平批丁守中

2018-03-16 10:48

一刀下去雞頭噴飛... 血腥選戰 台灣還不止一次

2018-03-16 09:00

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

新北／議員藍首梯次登記 8個選區36人

2018-03-16 00:02

新北／為自己初選造勢？ 綠16議員拱游錫堃選市長

2018-03-15 23:55

宜蘭／綠陳歐珀請益尋團結 藍林姿妙政績駁質疑

2018-03-15 23:35

高雄／韓國瑜旁聽陳菊施政報告 選不選月底宣布

2018-03-15 23:29

苗縣／黃玉燕參戰 縣長選舉4強競逐

2018-03-15 23:25

嘉縣／翁章梁配天宮宣誓 絕未電話干擾

2018-03-15 23:07

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

影╱史明支持姚文智選台北市長 親送一尾鯛魚祝福

2018-03-15 19:38

綠營嘉縣長初選結束 張花冠陳明文之爭無和解跡象

2018-03-15 18:05

議員候選人政策連線 時力主打公托

2018-03-15 17:00

影／小露掌上功夫 姚文智戀戀情深布袋戲

2018-03-15 14:31

「讓國民黨變強棒」 孫大千登記參選北市長

2018-03-15 13:43

何時宣布參選高雄市長？韓國瑜：3月底到4月初

2018-03-15 13:43

姚文智：若當選台北市長 復辦牛肉麵節

2018-03-15 13:18

諷民進黨力擋柯文哲 姚文智：這是不對的

2018-03-15 12:37

高思博籲公布初選經費 黃偉哲：我知道他很焦慮

2018-03-15 12:16

「徵召老帥游錫堃再戰新北」 16名綠議員連署黨中央

2018-03-15 12:14

高思博籲公布競選經費 黃偉哲：1個月內公布

2018-03-15 12:08

洪耀福批她不會看公文？林姿妙：這是欺負女性

2018-03-15 11:50

頻傳徵召蔣萬安選北市長 郝龍斌：不實的謠言

2018-03-15 11:46

北南雙城美食會 姚文智提恢復台北牛肉麵節

2018-03-15 11:46

登記台北市長初選搶頭香 孫大千黨籍卻仍在桃園

2018-03-15 11:33

翁章梁赴配天宮宣誓：民調絕未電話干擾

2018-03-15 11:32

16位綠營新北市議員「呼呼呼」 呼喚游錫堃當母雞

2018-03-15 11:09

國民黨台北市長初選登記 孫大千拔頭籌

2018-03-15 11:01

陳致中投入民進黨議員初選 綠：扁卻挺許忠信選市長？

2018-03-15 10:57

影／陳歐珀暫不辭立委 若當選縣長宜蘭要補選

2018-03-15 10:53
看更多

熱門文章

海軍現存唯一戰功艦 恐怕還是保不住？

2018-03-15 23:08

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

宜蘭人不受這種氣！深澳電廠過關陳金德嗆聲了

2018-03-15 16:27

深澳電廠環評通過 北部6縣市全反彈

2018-03-16 00:00

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

駁深澳陰謀論 詹順貴：不會讓自己這麼困窘

2018-03-16 03:22

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

談到陳吉仲就想罵髒話 柯P：人是他塞給我們的

2018-03-16 11:52

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

深澳電廠環評 詹順貴：個人不支持

2018-03-15 16:02

新聞眼／空汙往北燒 燒向年底選情

2018-03-16 00:32

深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56

吳音寧去留 陳吉仲：用白話文說 只有董事長有提案權

2018-03-15 16:39

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

核四掰掰 游梓翔：新的扔掉舊的重啓污染的給你

2018-03-16 09:54

新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

核二重啟 藍解讀柯建銘的一句話：執政就不用再騙？

2018-03-16 07:14

立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48

政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39

吳音寧誰找的？柯文哲沒說錯 就是農委會推薦的

2018-03-16 14:10

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18

深澳闖關有感 劉建國：環團離我們越來越遠

2018-03-15 16:02

詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40

陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51

陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17

嚴德發首波人事調動 鍾樹明接政務辦公室主任

2018-03-16 13:36

續掌兩岸 張小月3月底接海基會董事長

2018-03-15 16:03

深澳爭議 黃國昌：不公不義的決定

2018-03-15 17:15

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

【即時短評】難得冬日藍 請問賴院長什麼是乾淨的煤

2018-03-16 12:58

再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49

綠營嘉縣長初選結束 張花冠陳明文之爭無和解跡象

2018-03-15 18:05

深澳電廠關鍵一票 詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-16 00:11

冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47

深澳電廠過關 羅智強批鄭文燦和林右昌講廢話

2018-03-16 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top