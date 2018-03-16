藍營議員重提「走路工」 陳菊：一向尊敬黃俊英

2018-03-16 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議員陳麗娜今天在議會質詢高雄市長陳菊時，重提陳菊第一次競選高雄市長時國民黨陣營的「走路工」事件，認為陳菊應向當時國民黨候選人黃俊英致歉，黃不可能買票。陳菊強調一向尊敬黃俊英，「走路工」不是黃俊英的期待，也不是黃的錯，但背後有沒有人替黃買票，法院已有判決。

陳麗娜以陳菊任期即將屆滿，重提「走路工」事件，2006高雄市長選舉，國民黨候選人黃俊英陣營被指發放走路工，黃俊英最後得票37萬8303，以1114票的些微差距敗給得票37萬9417票的陳菊。陳麗娜認為「走路工」事件對黃俊英是不實的指控，覺得陳菊在任期即將屆滿時應向已過世的黃俊英說聲「歹勢」。

陳菊表示，黃俊英老師是她尊敬的老師，是一位君子；「走路工」不是黃俊英的期待，也不是他的錯，但是，有沒有走路工這個事實，有沒有他背後政黨的買票，法院的判決都出來了。