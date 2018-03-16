社宅發展慢 呂秀蓮批柯P「上任3年流失4萬9千人」

2018-03-16 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為推廣桃園市社會住宅，桃園市住宅發展處打造房型樣品屋，今日舉行啟用典禮，由桃園市長鄭文燦主持，前副總統、前桃園縣長呂秀蓮也出席，呂秀蓮致詞時，談到台灣社會住宅發展慢，遠比荷蘭等歐美國家落後很多，就連台北市社會住宅也只有0.71%，更直批「柯P上任3年多來人口流失4萬9000人」，鄰近台北的桃園搶先發展社會住宅，以後台北上班可以住桃園，盼桃園可多發展社會住宅「我為台北市民請願」。

呂秀蓮提到，桃園社會住宅一個月租金位在6000元、8000元等，不到10000元，不論是全家福、新婚夫妻或單身，通通可住進來，過去的「不動產」應該要改成「流動產」，社會住宅內所有設備齊全，只要一個行李箱，搬進來立刻可以住。

呂秀蓮也說，她除了鼓勵年輕人不要買房子，「第一份工作也不要找太好」，因為找太好後就被工作定在那邊，應該要放眼全世界，他舉例，歐盟各國平均住宅中，社會住宅佔比約14%，都是鼓勵只租不賣，日本社會住宅佔6%，新加坡8.7%，台灣只有0.08%，「數字真的不太好看」，盼中央和地方要一起加油。