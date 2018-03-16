再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市前副市長侯友宜日前接受媒體專訪指出，鄭南榕自焚案是一場「不完全成功的救援」，昨鄭南榕基金會事後批侯的救人說法矯情、粉飾太平，侯友宜今指出，對於關心此案的人，他都理解、包容、尊重，謝謝大家關心。

侯友宜辭去新北副市長職務，投入國民黨新北市長初選，包括鄭南榕自焚案等案屢遭人質疑，日前他接受平面媒體專訪後，昨除了鄭南榕基金會外，民進黨立委段宜康也在臉書指出，好比法官性騷擾案。