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國民黨台北市長初選登記

2018-03-16 11:18聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

國民黨台北市長初選登記，上午有丁守中張顯耀鍾小平三人到場登記，有人帶著大隊啦啦隊到場聲援，也有基層鄰里長支持。

國民黨台北市長初選登記，上午有丁守中到場登記。記者曾吉松／攝影
國民黨台北市長初選登記，上午有丁守中到場登記。記者曾吉松／攝影
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國民黨台北市長初選登記，上午有丁守中到場登記。記者曾吉松／攝影
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國民黨台北市長初選登記，上午有鍾小平到場登記，有基層鄰里長到場支持。記者曾吉松／...
國民黨台北市長初選登記，上午有鍾小平到場登記，有基層鄰里長到場支持。記者曾吉松／攝影
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國民黨台北市長初選登記，上午有 張顯耀到場登記，帶著大隊啦啦隊到場聲援。記者曾吉...
國民黨台北市長初選登記，上午有 張顯耀到場登記，帶著大隊啦啦隊到場聲援。記者曾吉松／攝影
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國民黨台北市長初選登記，上午有丁守中、張顯耀、鍾小平三人到場登記，有人帶著大隊啦...
國民黨台北市長初選登記，上午有丁守中、張顯耀、鍾小平三人到場登記，有人帶著大隊啦啦隊到場聲援 。記者曾吉松／攝影
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鍾小平丁守中張顯耀

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