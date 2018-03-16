周錫瑋：鄭南榕事件要為侯友宜打氣

2018-03-16 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



周錫瑋認為侯友宜對鄭南榕事件應該多做說明。記者施鴻基/攝影 分享 facebook 參選新北市長的前台北縣長周錫瑋今天表示，近日黨內參選對手侯友宜談鄭南榕事件被檢視，他雖是競爭對手，但覺得該為侯友宜打氣，希望他能夠多做説明，因為經過市民充分的了解、檢視是候選人的責任。

周錫瑋另表示，新北市和台北市的人口差了快一倍，統籌分配款卻不成比例，蔡政府應該盡速調整，尤其行政院長賴清德先前是台南市長，應該很了解這個問題，更應該要有所作為。