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國民黨台北市長初選爆煙硝 鍾小平批丁守中

2018-03-16 10:48聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長選舉年底開打，國民黨台北市長初選登記最後一天，上午台北市議員鍾小平前往登記造勢時，砲口對準對手丁守中，直言丁與綠聯手砍公教年金、反核、挺同婚修民法，沒有中心思想，他參選要撥亂反正。

鍾小平說，丁守中在立院年金改革修法時，與綠委共同修法砍年金，同婚議題上，丁贊成修民法，但他與丁不同，他贊成立專法，他還批丁反對任何形式核能，他則支持安全的核能。

鍾小平說他參選主張就是要「捍衛國民黨價值」，將提出三大訴求：如果當選，要編列15億元預算恢復台北市退休軍公教人員年終慰問金發放、支持立專法保障同婚、支持安全的核電，訴求全都與丁守中不一樣。

至於黨祭出「鍾小平條款」，他說，放棄議員連任，更堅是他參選決心。

國民黨台北市長初選今天是最後一天登記原表態爭取國民黨提名參選台北市長的前行政院發言人鄭麗文，因為母親健康因素，退出國民黨台北市長初選。前立委孫大千昨天完成登記。

目前表態有意爭取國民黨提名的還有前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主委張顯耀與台北市議員鍾小平等四人。

鍾小平與張顯耀領表登記時間都在上午10時，鍾小平砲打丁守中，讓市長選舉提前揚起濃濃煙硝味，但丁上午10：30分將登記，兩人未正面強碰。

國民黨台北市長初選爆煙硝 鍾小平批丁守中反核、砍年金。記者楊正海/攝影
國民黨台北市長初選爆煙硝 鍾小平批丁守中反核、砍年金。記者楊正海/攝影
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國民黨台北市長初選爆煙硝 鍾小平批丁守中反核、砍年金。記者楊正海/攝影
國民黨台北市長初選爆煙硝 鍾小平批丁守中反核、砍年金。記者楊正海/攝影
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鍾小平國民黨丁守中

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