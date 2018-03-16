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孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

侯友宜。聯合報系資料照／曾吉松攝影
侯友宜。聯合報系資料照／曾吉松攝影
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爭取代表國民黨參選新北市長的新北市前副市長侯友宜，日前接受媒體專訪談及鄭南榕自焚案。鄭南榕基金會昨發新聞稿表示，侯友宜最應當受到批判的是，將鄭南榕的家屬牽扯進來；鄭南榕女兒還批侯，迴避面對過去才是二度傷害。

對此，前立委孫大千在臉書上表示，都已經是什麼時代了，人民在今年底的縣市長選舉中，明明要選出的是帶領各縣市迎向未來的縣市首長。為什麼要三不五時的翻出一大堆陳年往事，來進行政治考核？還要交待當時的內心世界，「這樣做會不會太扯了一些啊？」

孫大千說，他和侯友宜並不太熟，也沒有打算和他連線一起打黨內初選，只是實在看不下去，想說幾句心裡話：

第一，讓侯友宜背負「三一九槍擊案」的十字架是不公平的。儘管我對於當年的案件亦是認為疑點重重，但是以侯友宜當年的職務和角色，他根本不敢也不會知情不報，掩飾真相，你以為其他的偵辦調查人員都是啞巴嗎？

第二，用「鄭南榕自焚案」來苛責侯友宜是不公道的。這個不幸的事件發生時，侯友宜只不過是中山分局的刑事組組長，參與圍捕鄭南榕的行動。一個奉命行事，執行勤務的中階警官，他總不能抗命吧！你要他負起什麼樣的政治責任啊？所以，當年接受命令指揮，參與行動的員警，都要被譴責，這一輩子都不能夠參加選舉了嗎？

第三，現在，因為侯友宜要參選新北市長了，藍綠雙方的極端勢力，竟然不約而同的都跳出來圍剿了。對於一個在兩大政治案件中，參與工作的警界人士來提出諸多抹黑和刁難，會不會覺得實在要求過份了一些呢？真正的目的是什麼？你們真的以為民眾看不出來嗎？

第四，我同意「選民應該以普世的價值觀，來檢視候選人今昔的言行」。不過，我也相信選民有足夠的智慧去了解和體會，身為一位警界執法的公務人員的辛苦和無奈。拜託別再翻舊帳，搞鬥爭了，台灣已經走到了一個全新的時代，這種舊時代的政治操作，不但沒有效果，反而自討沒趣！

侯友宜鄭南榕

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