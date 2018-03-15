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新北／為自己初選造勢？ 綠16議員拱游錫堃選市長

2018-03-15 23:55聯合報 記者林敬殷／台北報導

民進黨新北市議會黨團十六名議員昨天連署，要求黨中央徵召行政院前院長游錫堃參選新北...
民進黨新北市議會黨團十六名議員昨天連署，要求黨中央徵召行政院前院長游錫堃參選新北市長。 記者陳珮琦／攝影
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民進黨新北市議會黨團十六位議員昨天舉行記者會，呼籲黨中央徵召行政院前院長游錫堃參選新北市長，母雞帶小雞，贏回新北。對此，黨內人士指出，游錫堃參選意願不高，議員的動作純粹是為即將到來的黨內初選民調造勢。

游錫堃辦公室昨天「不予回應」，游錫堃本人的手機處於關機狀態。黨內爭取參選的立委吳秉叡表示，民進黨是個非常民主的政黨，每個人都可以有自己的意見，但黨中央應該要把徵召的機制走完，也提醒中央注意時間點。

民進黨秘書長洪耀福則表示，民進黨在新北市長提名不急，先看國民黨怎麼決定再說。

民進黨在新北市議員席次共有廿八席，昨天有十六位議員出席，派系屬性不光是正國會，也有其他派系色彩不鮮明的議員。由於民進黨中執會前天才剛抽籤確定，有意參選新北市議員的黨內初選民調是在三月廿六日到卅日舉行，黨內高層表示，只是為了黨內初選造勢而已。

他表示，不可否認，游錫堃當然是被視為選項之一，但游本人的參選意願不高，透過議員力拱簇擁也不是游的風格，應該與挺游選新北市長無關。據了解，背後運作這件事的黨內人士，醞釀發動下一波行動，是否因此假戲真做？他認為，不太可能。

然而，力拱游錫堃，衝擊最大的是吳秉叡，也會波及到黨內屬意的行政院前院長蘇貞昌。

黨內人士表示，任憑有跨派系卅多位立委日前到場相挺吳秉叡，一旦游錫堃和吳秉叡比民調，游錫堃是有贏面的，也勢必壓縮吳秉叡的空間，更可能會降低蘇貞昌的參選意願。

他指出，黨內確實有一股聲音，對吳秉叡日前直言「韓信投奔劉邦，劉邦也要登壇拜將」的說法有所抱怨，如果形成一股蘇、吳過於高姿態的氣氛，屆時若民進黨在新北市長選舉敗選，蘇貞昌是會有傷的。

民進黨游錫堃

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