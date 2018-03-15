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藍北市議員提名不得少於上屆？徐巧芯：黨利益仍應優先

2018-03-15 21:35聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨台北市黨部市委會今開會決定審議年底議員提名額度的提名審核小組成員名單，但會議結束前副主委王正德卻突襲通過「本屆議員提名額度不得低於上屆」提案，因此案將讓黨過度提名，理應因此受惠的馬辦發言人徐巧芯表示，黨利益仍應優先。

爭取黨提名參選台北市松山信義區議員的前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，若選區提名由6席變7席，她可能因此不用參與初選直接被提名，還可省下一筆30萬民調費，但身為新人，她願意參加初選，跟所有有意願參選的人比民調。

徐巧芯認為，黨議員提名席次的增減，不能如此自私的只以自己的利益為重，毫不在意國民黨席次是否能極大化，希望大家要以黨在2018年的勝選與否為重。

也有爭取新人以松山信義區市議員選舉為例表示，2014年黨提名7席，當選5席，今年外界評估選情比2014好，所以黨原規劃提名現任加1席，還屬穩健合理，但若增提2席回至7席，最後恐掉3席。

由於王正德上屆連任松山信義區議員落敗後，本屆積極爭取黨提名再戰松信區市議員選舉，提出臨時動議被解讀就是要讓自己能順利被提名。黨籍議員參選人批評，王怕初選就被刷掉而要擴大提名，最後若因此導致更多人落選，誰要負責？

徐巧芯選舉

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