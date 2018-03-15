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藍新北議員登記 卸任議員與新人爭提名

2018-03-15 20:58中央社 新北15日電

中國國民黨新北市黨部市議員選舉提名，第一階段登記今天結束，第一選區市議員蔡葉偉並未登記爭取連任。其餘現任市議員都登記，也有老將前議員重回沙場，新人也爭出頭盼提名。

新北市議員選舉共分12選區，國民黨列為第一階段登記的為，第一選區（淡水、八里、三芝、石門）、第二選區（新莊、五股、泰山、林口）、第四選區（板橋）、第五選區（中和）、第六選區（永和）、第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）、第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），第十選區（汐止、金山、萬里）。

第一選區僅現任議員鄭戴麗香1人登記，現任議員蔡葉偉放棄競選連任。他正在俄羅斯西北的莫曼斯克參訪，今天下午接受電話訪問時，證實放棄連任，希望把機會讓給年輕人。

第一選區應選4席，現任有民進黨鄭宇恩、無黨團結聯盟蔡錦賢，國民黨鄭戴麗香、蔡葉偉；民進黨、國民黨都規劃下屆提名2人，民進黨已完成黨內登記，現任議員鄭宇恩、新人呂孫福2人同額登記。

市黨部主委李乾龍日前在公告時受訪說，原則上除永和選區，現任市議員都會提名，

第二選區提名6人，除5名現任登記，多次參選的蔡健棠可望獲提名。

第四選區提名5人，除4名現任，前市府副發言人葉元之、前台北縣議員趙燕昭、新人吳炳輝爭1席提名。

第五選區提名3人，除現任兩名市議員，前新北市議員金瑞龍、前台北縣議員李肇南爭1席提名。

第六選區（永和）原應選4席，但因選民人數減少，下屆當選席次縮減為3席，國民黨擬提名2席，現任市議員陳鴻源、連斐璠將與新人胡文琦、陳偉杰一起參加初選。

第七選區提名5人，除現任3席，前新北市議員王明麗、前新北市府副發言人江怡臻、將與陳尉勇、林彥彰、簡皇譽爭取2席提名。

第八選區提名3席，除現任兩席登記，新人唐慧琳可望被提名。第十選區提名2人，除現任白珮茹，新人廖先翔與黃瑞傳爭取1席提名。

第三選區（三重、蘆洲）及第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮），列為第二階段26日、27日領表，26日到28日登記。

市黨部表示，第十一選區（平地原住民）、第十二選區（山地原住民）不辦理意見徵詢、領表登記，30日前黨員可向新北市黨部提書面申請，經中常會核准後始得參選。

國民黨民進黨107年九合一選舉

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