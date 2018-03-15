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影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

綠營嘉縣長初選結束 張花冠陳明文之爭無和解跡象

2018-03-15 18:05聯合報 記者魯永明╱即時報導

民進黨嘉義縣長初選落幕，中執會提名翁章梁，挺翁的立委陳明文與支持落選張明達的縣長張花冠，能否團結整合成為關鍵，兩人昨天首次在中執會碰面過招，陳明文今天在朴子市配天宮，面對媒體提問「與張花冠是否會和解?」，語帶玄機說「這要看張花冠表現」；張不回應。

「沒有是非的團結是和稀泥」，張花冠說，縣長初選有許多紛擾，結束後，希望黨中央儘速整合，團結和諧很重要，但張明達對初選有許多疑慮，他在黨中央主管南下看燈會，要求盡快將疑慮釐清，這樣團結和諧才有意義，「團結和諧很重要，是非也很重要」。

黨主席蔡英文昨天主持中執會，通過提名嘉縣長提名人，關切選後整合，張花冠說，贏的人要有氣度，不要追殺，議員及鄉鎮市長提名，該提名誰就提名，不希望有秋後算帳發生；陳明文說，嘉縣不會有和諧問題。

今天上午陳明文陪翁章梁在配天宮宣誓，針對黨內整合說，翁章梁會用最大誠意包容整合，對媒體提問「張明達說年底選舉不會缺席」，陳明文說「希望議長能夠參選，相信議長在黨內仍會扮演重要角色」；對外傳秋後算帳，陳說「我不懂什麼秋後算帳，無法回答」，他強調，民進黨有價值理念制度，不以個人恩怨解決政治問題。

民進黨嘉義縣長初選落幕，中執會提名翁章梁，挺翁的立委陳明文（右）與挺落選張明達的...
民進黨嘉義縣長初選落幕，中執會提名翁章梁，挺翁的立委陳明文（右）與挺落選張明達的縣長張花冠（左），能否團結整合成為關鍵。記者魯永明／攝影
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張花冠陳明文翁章梁

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