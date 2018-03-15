議員候選人政策連線 時力主打公托

2018-03-15 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



時代力量2018縣市議員選舉的參選人，今天共同召開「幸福路上 時力相伴」記者會，宣布組成各地「公共托育政策」的連線，共同發表對於托育議題的主張，包含公托平價普及、品質把關、資訊透明、勞動條件、活化閒置空間、在地需求與社區化等主軸。