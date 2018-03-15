影／小露掌上功夫 姚文智戀戀情深布袋戲

2018-03-15 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



民進黨立委姚文智除了對書法筆墨略有研究，他也非常熱愛台灣傳統技藝「掌中戲」。姚文智表示，他這代小時候看布袋戲長大，對於掌中戲非常著迷，因此在學生時期他參加台大掌中劇團，也認識李天祿和其公子學習技藝。後來，他到政大就讀政治研究所時毅然決然創立政大掌中劇團，除了和同儕共同研究台灣傳統文化、四處演出，也蒐集多尊具有意義的掌中戲玩偶，包含三國志人物全本等。