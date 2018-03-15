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諷民進黨力擋柯文哲 姚文智：這是不對的

2018-03-15 12:37聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

近日外界頻傳，時代力量立委林昶佐參選台北市長，而此事被外界認為這是與民進黨合作抑制柯文哲連任最有效的方式。同為極力爭取台北市長參選人資格的姚文智說，若林要選台北市長當然歡迎也尊重。話鋒一轉卻暗諷民進黨說，若政黨都做負面思考，不讓柯文哲、國民黨當選，這是不對的。

姚文智說，呼籲民進黨要直球對決，各黨派都負起在首都參選的責任，不光時代力量，社民、親民或新黨，大家都應該提出自己的候選人，若哪個政黨通通都做負面思考，不讓柯文哲、國民黨當選，這都不對。

姚文智表示，民進黨是全面執政的政黨，應該要提首都政策、提候選人，至於其他臆測、負面、選舉技術的各種推論，真的不必繼續鼓吹蔓延，對選舉情勢無助於事，對首都未來也沒幫助。

至於國民黨已經登記參選，但民進黨卻遲遲不動。姚文智強調，民進黨應該盡速提名自己候選人，應該要直球對決，提名作業雖然是徵召，但可舉辦接近初選的初選，不論是登記、協調、辯論、民調，作業應該要快速啟動，若是依照這種方式初選勝過他，就支持同志，若無這過程那將很難說服他。姚文智說，對台北市的參選火力全開 ，也全力啟動，若沒有這樣機制，參選決心就不被動搖。

台北市長參選人姚文智(左)。記者高彬原／攝影
台北市長參選人姚文智(左)。記者高彬原／攝影
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民進黨姚文智時代力量

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