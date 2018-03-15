諷民進黨力擋柯文哲 姚文智：這是不對的

2018-03-15 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



近日外界頻傳，時代力量立委林昶佐參選台北市長，而此事被外界認為這是與民進黨合作抑制柯文哲連任最有效的方式。同為極力爭取台北市長參選人資格的姚文智說，若林要選台北市長當然歡迎也尊重。話鋒一轉卻暗諷民進黨說，若政黨都做負面思考，不讓柯文哲、國民黨當選，這是不對的。

姚文智說，呼籲民進黨要直球對決，各黨派都負起在首都參選的責任，不光時代力量，社民、親民或新黨，大家都應該提出自己的候選人，若哪個政黨通通都做負面思考，不讓柯文哲、國民黨當選，這都不對。

姚文智表示，民進黨是全面執政的政黨，應該要提首都政策、提候選人，至於其他臆測、負面、選舉技術的各種推論，真的不必繼續鼓吹蔓延，對選舉情勢無助於事，對首都未來也沒幫助。