國民黨台北市長初選登記 孫大千拔頭籌

2018-03-15 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨前立委孫大千上午前往市黨部登記，參加台北市長選舉黨內初選，拔得頭籌，成為首位完成登記的黨內參選人。

孫大千在網路有高人氣，在臉書發表市政理念，未來在黨內初選時，會參加座談，爭取支持，但仍會以網路平台為主，要打一場不一樣的選戰。