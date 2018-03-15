陳致中投入民進黨議員初選 綠：扁卻挺許忠信選市長？

2018-03-15 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨中執會昨通過提名立委黃偉哲參選台南市長，但近期傳出前台聯立委、成大教授許忠信獲得前總統陳水扁力挺，也將出馬角逐南市長寶座。對此，熟悉南市選情的綠營人士說，台南是陳水扁故鄉，扁有一定程度的號召力，許忠信若參選到底，對黃偉哲的選情將有影響。

民進黨人士則質疑，陳水扁之子陳致中日前已完成參選登記，將投入高雄市議員民進黨黨內初選，扁家希望陳致中獲得民進黨的提名與資源，卻又在台南市力挺許忠信參選台南市長，實在很矛盾，「也未免過度精算」。

熟悉南市選情的綠營人士說，陳水扁在台南舊縣區，本來就有一定程度的號召力，加上南部基層對蔡英文總統的執政，確實有些不滿，若許忠信堅持參選到底，部分深綠或挺扁選民可能會出走，改為支持許。

綠營人士指出，這次黨內初選過程，黃偉哲與立委陳亭妃的「裂痕」，黃偉哲必須正視，先要花時間解決黨內團結的問題；接下來若許忠信要參選，黃偉哲也要面對泛綠整合的問題，這些都是黃的棘手挑戰。