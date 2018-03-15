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民進黨挖角？林昶佐：的確曾找過我 但不可能跳槽

2018-03-15 09:00聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

時代力量立委林昶佐，今日上午上廣播節目，被主持人問到最近外界頻傳他將取代黃國昌當黨主席，同時也傳民進黨曾挖角他，對此林昶佐回應，跟黃國昌之間的問題，很多都是外界的人從中挑撥，民進黨的確曾找過他，但他不可能跳槽。

林昶佐說，在立院中興大樓的研究辦公室，他在8樓、黃國昌在9樓，只要有什麼問題，甚至一早他就會直接拿著吐司就上樓找他討論，兩人互動仍依舊正常，即便面對面也不會有任何像外界所說的有敵意或其他。

主持人問到，民進黨是否有找過他。林昶佐回，在他要取代黃國昌當時代力量黨主席的新聞還沒出來時候，對外界說法都是說民進黨沒找過他，但後來新聞出來後，的確民進黨有人來找他，希望他到民進黨，但就直接拒絕，並不會跳槽到民進黨。

林昶佐今天帶領兩位時代力量的台北市議員參選人林穎孟(大安、文山區)和林亮君(中山、大同區)共同上節目，主持人表示，時代力量蠻有基本模式打俊男美女牌，林昶佐回，只是給人的信任感。

主持人問林昶佐是否有找柯文哲，他回說，過去曾經有，在市府的時候也曾經找過柯市長，但最近數個月並沒有。至於頻傳林昶佐參選台北市長，他說，目前仍是不排除，但不認為若民進黨不提，時代力量才提名，台北的局勢跟其他縣市不太一樣。

至於時代力量被認為是小綠，但還常砲打中央，林昶佐表示，他們並不把自己定位成小綠，各政黨有不同的表現和目標，只是把理念相同的人聚在一起。

時代力量立委林昶佐(右)上廣播節目。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供
時代力量立委林昶佐(右)上廣播節目。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供
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時代力量立委林昶佐率領台北市議員參選人林亮君、林穎孟(左至右)上廣播節目。圖／H...
時代力量立委林昶佐率領台北市議員參選人林亮君、林穎孟(左至右)上廣播節目。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供
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時代力量林昶佐民進黨

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