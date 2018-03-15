國民黨台北市長選舉今登記 鄭麗文：不選了

2018-03-15 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市長初選昨天起一連三天受理領表登記，原表態爭取國民黨提名參選台北市長的前行政院發言人鄭麗文，因母親健康因素，確定不會領表，退出國民黨台北市長初選。

年底台北市長選舉，國民黨內多人表態參選，國民黨北市黨部公告市長初選事項，14日至16日的上午10時至下午4時，開放黨內有意參選台北市長人選領表、登記。

目前除國民黨前立委孫大千昨天中午領表，規劃今天登記外，擬參選人丁守中今天由發言人代為領表，明天親自前往登記；陸委會前副主委張顯耀與台北市議員鍾小平，都將於明天上午10時領表、登記。

鄭麗文因宣布參選後某日跑完行程接到家裏電話，母親跌倒，傷勢嚴重，送進加護病房時發現本來母親只是輕微失智，卻認不出她，因此停止選舉行程至今。鄭麗文受訪說，因母親的身體因素，加上選舉要全心全力投入，24 小時待命，她無法兩方兼顧，所以她不會去領表，不參選台北市長。另對一路支持的朋友們，感到很抱歉。

台北市議員鍾小平說，他參選主張就是要「捍衛國民黨價值」，將提出三大訴求：如果當選，要編列15億元預算恢復台北市退休軍公教人員年終慰問金發放、支持立專法保障同婚、支持安全的核電，「訴求全都與丁守中不一樣」。

外界形容國民黨縣市長提名布局，彌漫老舊的「回鍋風」，國民黨台中市長提名人盧秀燕昨前往台北市長參選人丁守中辦公室，給丁打氣，對於被形容為「回鍋肉」，盧秀燕不以為意，並打趣地說，我是中部人，中部人最喜歡控肉，愈滷愈香，像陳年老滷，有些東西就是要有經驗，細火慢燉才會有風味。 丁守中也說，世界各國的政治人物，老中青都有，最重要的關鍵是能力，不是年齡。