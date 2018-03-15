公投爆炸年！ 選票恐厚如手冊 年底投到手軟

2018-03-15 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



年底九合一選舉，政黨和民間團體打算提出的公投案多達20個，反核食議題也在其中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

正名、轉型正義、勞權…公投案 搶刷存在感

政黨和民間團體醞釀和已經提出的公投案，已經達到20個左右，範圍含括正名、轉型正義、勞權、婚姻平權、反空汙、反核食等。配合九合一選舉本來就很多張選票，今年選舉，選民拿到的選票數，預計將會破紀錄。

時代力量、社民黨… 對勞基法提公投

去年12月初《公民投票法》三讀過關，各項門檻全面下降，阻擋勞基法二度修法失敗的時代力量，在月中公布三項公投提案，包含「您是否同意廢止民國107年1月31日總統令公布之『增訂勞動基準法第三十二條之一條文；並修正第二十四條、第三十二條、第三十四條、第三十六條至第三十八條及第八十六條條文』？」、「您是否同意，立法院應制訂『最低工資法』，保障最低工資應滿足勞工及其受扶養親屬之基本生活所需。」、「您是否同意，總統應召開『公民憲政會議』，透過由下而上的公民參與，草擬台灣新憲法，交由人民公民投票同意後施行。」

勞權公投聯盟日前發動反勞基法修惡公投，拒絕過勞死，全民要討回七天假。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

而時代力量在今年1月間順利完成「勞基法複決」、「最低工資法」兩項公投的第一階段連署，黨團總召徐永明表示，此次與各地黨部夥伴共同來遞件，一致表達反對勞基法修惡和最低工資法制化的立場，公投的列車已經啟動，就絕對不會停止。

無獨有偶，社民黨也順勢操作發起公投，提案內容為「您是否同意，廢止民國一○七年一月卅一日總統公布之全部『勞動基準法增訂及修正條文』，回復原有勞動基準法的規範？」；醫勞盟則因反對輪班間隔由11小時縮短為8小時，發動修法複決公投；勞權公投聯盟也參與其中。

中選會 已通過4件勞基法複決公投提案

中選會2月底審議通過4件《勞基法》複決公投提案，由於參與團體包括政黨、工會、學生、醫界等系統，為了衝破第二階段門檻，據了解，時代力量、社民黨及勞工、學生團體已經開始整合版本，希望3月底展開連署，8月底前累積至少30萬份連署書，一舉在年底「公投綁大選」翻案。據了解，整合後預計由「勞權公投聯盟」的公投版本出線。

安定力量 提確認婚姻關係公投

安定力量及下一代幸福盟日前也對同婚議題提出公投案，包括「婚姻應限定一男一女的結合」、「不改變婚姻定義專法」及「適齡性平教育」公投。其中前兩項是3月9日已實施聽證會，第三項在14日舉行聽證會。同時檢視公投主文是否符合公投條款適用、是否適用全國性公投等。

下一代幸福聯盟日前舉行公投提案記者會，呼籲政府應還權於民，全國人民的婚姻定義要不要改變，應該公投決定。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

安定力量秘書長游信義表示，婚姻是由男人和女人組成，正常來說都應生兒育女，「男女是一個國家婚姻不可或缺的條件，先於國家存在，比國家更基本更重要的價值，沒有婚姻就沒有家庭，沒有家庭就沒有社會，沒有社會就不會有國家」，強力主張婚姻應為「一男一女」之結合。

紀政 力推「東京奧運台灣正名公投」

東奧正名行動聯盟2月初發起「東奧台灣正名公投」活動，前奧運選手紀政也參與其中。讓人意外的是，公投案雖然通過第一階段連署，不過中選會認為公投案有不符合重大政策與屬於諮詢性公投的疑慮，昨天辦聽證會聽取專家學者意見。

東京奧運台灣正名公投活動，前奧運選手紀政（右）也參與其中。 中央社 分享 facebook

紀政強調，這份公投將決定，能不能用台灣名稱參加東京奧運，當然不是諮詢性公投，與會的中研院學者也認為，中選會無權駁回。

國民黨 操作反空汙、反核食公投

為了打贏11月選舉，國民黨本月初也決定採取公投綁選戰策略，推出兩項公投議題「反空汙」、「反核食」做為選戰操作議題。

為打贏年底選舉，國民黨要推出「反空汙」做為選戰操作議題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，看到日益嚴重的空汙問題，以及民進黨最近可能無預警開放日本核災區食品進口，國民黨基於監督政府、保護民眾，推動這兩項公投，之前在該黨副主席郝龍斌帶領下「反核食」公投已經完成第一階段連署，近期再啟動「反空汙」公投，希望讓民眾早日脫離pm2.5的恐懼。

此外，國民黨副主席郝龍斌昨天表示將發動「守護食安公投」蓄勢待發；律師陳長文發動、前總統馬英九領銜的「反妨害司法公投」也來勢洶洶，國民黨醞釀中的「區域性反空汙公投」也可望有進一步動作。

孫文學校 一口氣提7個公投案

藍營團體孫文學校也一口氣提出七個公投案，包含「反背信年金」、「反促轉條例公投」、「重建文化倫理公投」、「文化倫理價值」、「改總統府為台灣抗日英烈紀念館公投」、「重建中華史觀公投」、「減碳無煤家園」、「結束兩岸敵對狀態公投」。

喜樂島 推動明年4月獨立公投

由民視董事長郭倍宏發起的喜樂島聯盟上周剛成立，未來將集合各路獨派勢力，發動十萬志工修改公投法，推動明年4月舉行獨立公投。

「喜樂島聯盟」主張獨立公投正名入聯。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一位民進黨要角分析說，這群深綠獨派人士與民進黨的目標一致，理念也很接近，但對達成目的做法不同，對民進黨來說，台灣已是主權獨立的國家，名字稱為中華民國，不必再利用公投等事宜來確認，但這群獨派大老認為必須經過公投，這是雙方最大差異。

他說，現在唯一能做的，是讓多數人了解民進黨的主張，並且持續與獨派大老溝通。不過，一位經常代表民進黨政府與獨派溝通的人士指出，多數獨派大老都了解蔡總統的想法，只是這些人有自己的堅持和理念，甚至對蔡總統有更高期待。

不過喜樂島聯盟設定的獨立公投時程，是明年四月啟動，應不會和九一合選舉合併舉行。

若遇缺電 工商協進會擬提核四啟動公投

經濟部周五將召開電價審議委員會議，會議中將決定四月起電價，由於國際燃料價格上揚，讓電價有上升壓力，不過過去已經累積800億新台幣的電價平準基金，政府為了避免物價預期調漲心理，預期使用平準基金來壓抑電價上漲，因此最終電價漲幅可能落在1%到2%之間。

工商協進會理事長林伯豐表示，未來若是缺電就必須啟動核四，要讓人民用公投來決定。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

工商協進會理事長林伯豐昨天表示，電價調整的幅度是在合理範圍內是可以接受，企業界期盼政府穩定供電。現在政府要讓核二廠重啟，工商協進會表示肯定，但未來還是缺電的話，就必須啟動核四，要在縣市長選舉時，讓人民用公投來決定。

九合一選舉搭上公投潮 選票數恐破紀錄

年底地方公職人員選舉又稱「九合一選舉」，共9項選舉同時進行，包括直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表。

以往九合一選舉選民依據戶籍地不同領取選票，最多的是縣轄市選民，每人領取5張選票，但今年狀況更為特殊，已提出和醞釀的公投案達到20多項，若全數都跨過連署門檻，領到的選票可能變成一本小冊子。即使只有一半通過門檻，也會有十案左右要公投，選民領到的選票數，勢必將打破過去紀錄。年底選舉，也恐出現選民「投票投到手軟」情況。