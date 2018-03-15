陳菊會陳其邁 「等了很久才回到市長室」

代表民進黨參選高雄市長的立委陳其邁（右）昨天到高雄市府與陳菊（左）會面。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

將代表民進黨參選高雄市長的立委陳其邁，昨天拜會高雄市長陳菊爭取支持，陳菊以「心胸多大、世界就有多大」勉勵，期勉他趕緊整合；陳其邁感謝陳菊支持，強調會延續陳菊所有施政。

「雙陳會」未對外開放，原預定閉門會談一小時，兩人多談了半小時。會談前開放媒體拍照，兩人都掛著笑容，陳菊說心情很愉快，還笑著說：「他（陳其邁）等了很久才回到市長室」。陳其邁二○○五年曾代理高雄市長。

陳菊說，輔選民進黨經由民主程序產生的參選人，是她的責任。市長初選結束後，陳其邁就一直跟市府團隊有密切接觸溝通，昨天下午的會面，是非常自然的。

陳其邁誇讚陳菊十二年執政，是「綠色執政，品質保證」的典範，此次會面主要是向陳菊請益，陳菊十二年在高雄盡心盡力，有很多值得他借鏡學習，未來如何延續陳菊施政，對他來說是挑戰和重任。

他說，陳菊是台灣和高雄的重要資產，選舉一定要拜託陳菊幫忙，「花媽的施政都要延續下去」。

陳菊說，她特別勉勵陳其邁「你的心胸有多寬大，世界就有多寬大」，盼民進黨新世代，能一起為了民進黨的理想，好好團結整合，也希望陳其邁為所有民進黨市議員參選人助選，讓民進黨在高市議會席次過半。

【記者楊濡嘉、蔡孟妤／高雄報導】高雄市長陳菊被傳可能接任總統府秘書長，民進黨前立委林濁水在臉書發文勸阻，要陳菊千萬不要做古時亂世才有的「非常重要的內臣總管」；陳菊昨天回應，民進黨內有很多不同意見，都會非常慎重去思考，「所有思考，都不是以個人角度出發」。