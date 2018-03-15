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陳明文、張花冠 民進黨中執會鬥嘴

2018-03-15 00:40聯合報 記者林敬殷陳珮琦／台北報導

嘉義縣長張花冠（右）與民進黨選對會召集人林錫耀（左）昨天交換意見後一起出席中執會...
嘉義縣長張花冠（右）與民進黨選對會召集人林錫耀（左）昨天交換意見後一起出席中執會。 記者胡經周／攝影
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民進黨中執會昨天通過陳歐珀、翁章梁、黃偉哲及陳其邁，分別參選宜蘭縣、嘉義縣、台南市及高雄市長，苗栗縣支持無黨籍頭份市長徐定禎。身兼黨主席的蔡英文總統表示，初選已經結束，大家就團結一致，這就是民進黨精神，她也下令全黨團結翻轉苗栗，以勝選為目標努力。

黨內初選後，能否團結整合成為關鍵。被外界關注的嘉義縣，立委陳明文與嘉義縣長張花冠昨天在中執會，上演兩段「鬥嘴鼓」的插曲，說明嘉義縣整合漸入佳境。

當蔡英文宣讀提名三位縣市長參選人時，蔡英文打趣地跟陳明文說，「陳委員你可以去休息了」。張花冠立刻搭腔說，贏的人要有氣度，不要去追殺，縣議員及鄉鎮市長提名，該提名誰就提名，不希望有秋後算帳的事情發生。張一說完，現場氣氛本來一度緊張，不過，陳明文馬上拍胸脯保證說，嘉義縣不會有和諧的問題啦。

後來針對嘉義縣議員提名席次時，蔡英文再次向陳明文說「確定是這樣嗎？」陳明文說，和諧、和諧，沒有問題。張花冠隨即補充說，「只要我們（指她和陳明文）不吵架，嘉義縣就很和諧了。」現場人士相互莞爾一笑。

蔡總統會中表示，現在初選已結束，大家就團結一致，這就是民進黨的精神，她要以黨主席的身分下令，所有民進黨的同志要團結一致，翻轉苗栗，以勝選為目標努力。

蔡總統也提醒四個縣市的被提名人說，除了堅守民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的基本價值，未來最重要的任務，就是全力推動、落實民進黨政府所有的改革方案。

新北議會黨團連署 徵召游錫堃

民進黨下屆新北市長參選人選至今未定，讓現任市議員及擬參選人焦急，民進黨新北市議會黨團表示，今天將發起連署，建請黨中央徵召行政院前院長游錫堃出征，奪回新北。

黨團總召李坤城表示，農曆春節期間黨團多位議員拜訪游錫堃，希望他再披戰袍，參選新北市長，發揮母雞帶小雞功效，拉抬市議員選情。當時游錫堃回應，一旦黨中央徵召，會全力以赴，「看黨中央怎麼決定」。李坤城說，國民黨新北市長人選即將於四月初確定，民進黨卻要等到四月底或五月初，「真的太晚了！」

民進黨陳明文張花冠游錫堃

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