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翁章梁獲民進黨提名嘉義縣長 張明達表達失望

2018-03-14 23:56聯合報 記者謝恩得／嘉義縣報導

翁章梁獲民進黨提名參選嘉義縣長。圖／翁章梁提供
翁章梁獲民進黨提名參選嘉義縣長。圖／翁章梁提供
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民進黨中央昨天宣布下屆嘉義縣長提名民調勝選的農委會前副主委翁章梁。初選落敗的嘉義縣議長張明達舉行記者會聲明「我只能表達失望、失望再失望」，對手團隊對他支持者進行秋後算帳，「九合一選舉，我絕對不會缺席」。翁章梁則強調「團結是我的責任，勝選是我們的目標」。

張明達昨天在競選團隊陪同下舉行記者會說，「我只能表達失望、失望再失望」，他表示，過去大家都在同一團體，包括蔡英文選總統、張花冠選縣長及陳明文選縣長及立委，每一次他都是全力相挺，這次初選發生抺黑、民調干擾電話等爭議，他曾要求在真相未調查清前應暫緩提名，但黨中央仍提名翁章梁，讓他感到非常失望。

張明達對民進黨中央宣布提名翁章梁表示失望，並聲明「我會繼續擁抱群眾」。記者謝恩得...
張明達對民進黨中央宣布提名翁章梁表示失望，並聲明「我會繼續擁抱群眾」。記者謝恩得／攝影
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張明達強調，無法容忍支持者被秋後算帳，社會大眾也在關注，絕對不能委曲求全，他希望對手團隊，民進黨的未來應該心胸寬闊，接納支持他的人，他嚴正聲明，民意最重要，九合一選舉，「我絕對不會缺席」，將展開「嘉義行腳」，深入基層拜訪支持者，繼續擁抱群眾。

翁章梁表示，獲提名是責任的開始，此次初選激烈，確定提名後，將致力整合團結黨內力量，民進黨在嘉義縣沒有分裂的本錢，選後會盡最大責任與誠意來團結大家，為民進黨繼續守護嘉義縣，贏得最後勝選。

民進黨翁章梁九合一選舉

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