侯友宜駁未爆彈「內心坦蕩蕩」 周錫瑋澄清罵人「會修正態度」

新北市長藍初選，雙雄爭取出線，前台北縣長周錫瑋昨舉行草根問政之旅，重申國民黨絕對要團結（左圖）；新北市長參選人侯友宜昨出席諸羅會春酒，爭取嘉義鄉親的支持（右圖）。 記者陳珮琦、曾吉松／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長初選戰火四射，媒體報導，新北市前副市長侯友宜有「未爆彈」，可能會選不下去；侯昨說，他一生擔任公職操守第一，「內心坦蕩蕩」。前北縣長周錫瑋則被里長質疑為何頻上電視罵人？周說，「該講的話，我還是要講。」

侯友宜昨到中和嘉穗公園與晨運民眾互動。對於外傳「未爆彈」，侯友宜說，他過去每個職務升遷，長官考核第一個一定看操守，絕對不是戰功，他問心無愧，也不用去想對手會出什麼招，沒有的事情就是沒有，他問心無愧。

周錫瑋昨到新店大鵬華城舉行「草根問政之旅」，有軍公教退休人士提問，若周當選市長，如何要回該領的退休俸？周錫瑋說，民進黨以年改之名、行鬥爭之實，但國民黨一定要守住新北，未來拿回政權。

新店大鵬里長趙素萍質疑，許多里民和她都發現，周錫瑋近來頻上電視罵人，與過去溫文形象截然不同。周錫瑋說，該講的話，他還是要講，從他表明參選以來，網路不斷有攻擊言論，罵他破壞國民黨團結，但他出來參選，主因新北市需要有能力者來帶領，他未來也會修正講話態度。

行政院長賴清德昨到新北市座談，未來動向受關注。侯友宜說，賴清德是新北市人，歡迎賴為新北市多做一點，每一個想為新北市做事的人，他都非常非常歡迎。周錫瑋表示，他一直把賴清德當唯一對手。