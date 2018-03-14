金門縣長提名 國民黨：徵詢評估中

2018-03-14 21:35 中央社 台北14日電



為布局金門縣長選戰，中國國民黨中央提名協調小組今天分別聽取黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍與李應文意見；組發會主委李哲華說，還在徵詢評估階段，未觸及提名方式。

李哲華傍晚受訪表示，陳玉珍與李應文先前都曾公開表態參選；基層黨員則向金門縣黨部要求徵召楊鎮浯，因此中央提名協調小組下午分別聽取他們的參選計畫，未觸及提名方式等相關作業。

李哲華說，楊鎮浯、陳玉珍與李應文都表達，黨在公平、公正、公開原則下，推出最有勝選機會的候選人，他們都能接受。

至於何時決定提名人選，李哲華表示，他明天將去金門縣聽取基層意見，再由中央提名協調小組開會決定提名方式。