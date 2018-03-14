綠支持徐定禎 洪耀福：給徐耀昌很大壓力

2018-03-14 21:35 中央社 台北14日電



民進黨秘書長洪耀福。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨在苗栗縣長選舉將支持無黨籍的徐定禎參選，民進黨秘書長洪耀福說，竹南鎮長康世明和徐定禎友好可以形成聯盟，加上民進黨在海線的優勢，會給現任縣長徐耀昌很大壓力。

民進黨中執會今天通過提名翁章梁參選嘉義縣長、陳其邁選高雄市長、黃偉哲選台南市長、陳歐珀選宜蘭縣長，會中並通過苗栗縣長不提名，支持無黨籍頭份市長徐定禎參選。

洪耀福今天接受媒體訪問表示，徐定禎很有爆發力，頭份是苗栗最大、人口最多的城市，頭份和竹南是共同生活圈，竹南鎮長康世明和徐定禎非常友好，可以形成聯盟，加上民進黨本來在海線的優勢，會形成很大力量，大的城市結盟，會給現任縣長徐耀昌很大壓力。

洪耀福說，徐定禎本身個性謙和人緣好，可以整合各方，徐定禎和行政院中部辦公室副執行長吳宜臻兩個人都覺得若對方選就會支持對方，因此只是黨一個決定看誰出來選。

洪耀福說，徐定禎過去支持民進黨大小選舉，沒有迴避，台灣人說「吃人一口、還人一斗」，民進黨對徐定禎是「吃人一斗、還人一口」，於情於理以及民進黨未來在苗栗發展，支持徐定禎出來選是對的。

徐定禎則透過民進黨發布參選聲明，表示他尤其感謝吳宜臻的承讓，她學養俱佳，多年來深耕苗栗、付出極大的心血，在關鍵時刻，選擇成功不必在我的寬大胸懷，一切為大局著想的格局，實在令人敬佩。

徐定禎表示他抱持著感恩的心，將力邀吳宜臻擔任他的競選總幹事，倚重她的政策、經驗與人脈，共同打贏這場艱困的選戰。

徐定禎說，他來自基層，從政以來，沒有強烈政黨色彩、不參加地方派系，只有「台灣心、苗栗情」，這是這場選戰匯集選票最好的切入點，能讓各方勢力較無顧忌地站到他的陣容，他將秉持「堅持理念、承擔責任、創造價值」的信念，為民進黨打贏這場選戰，填補台灣西部縣市唯有苗栗縣尚未「變天」的遺憾。