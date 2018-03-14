洪耀福酸林姿妙：不會看公文 選縣長太為難太勉強

2018-03-14 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨秘書長洪耀福。 聯合報系資料照片／記者劉明岩攝影 分享 facebook

民進黨中執會今天通過提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，陳歐珀未來對手是國民黨提名的羅東鎮長林姿妙，民進黨秘書長洪耀福下午回應媒體詢問「林姿妙是不是很強？」時表示，看似強大，其實不強。他並暗指林姿妙「一個連公文都不會看的人」，當縣長也太為難、太勉強了。

中執會結束後，民進黨舉行直轄市原住民議員首波徵召名單，結束後與媒體茶敘，對於黨提名陳歐珀引發宜蘭部分人士反彈，洪耀福說，候選人要展現出整合的誠意，任何當縣長，第一課就是整合，這是必修課。他表示，候選人有問題黨都會介入協助，既然提名了就會尊重候選人判斷決定，黨不要越位。

至於陳歐珀是否辭立委表決心，洪耀福說，黨中央沒預設立場，陳歐珀他自己要去判斷，這是選戰策略的選擇。

媒體追問，林姿妙是不是很強？洪耀福表示，看似強大，其實不強。未來等到民進黨整合好，自然就會開始來比較，以林姿妙的口才、見識、能力，未來會接受很多檢驗。洪話鋒一轉指出，連公文都不會看，要人家幫忙看，一個連公文都不會看的，當縣長也太勉強了。

洪耀福說，勤奮這一點，確實是要肯定林姿妙，這也是林姿妙的優點，但如果就這樣就能當縣長，一天到晚去握手，是要被縣民思考的，林背後複雜的政商關係，未來會被人檢視。

洪耀福表示，當縣長和民意代表不一樣，民意代表就是認真服務，縣長要有想像力、規劃和願景，有實際行動去實踐夢想，「我們知道這些對手是沒有的。」