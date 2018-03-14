獲民進黨長提名 翁章梁：團結勝選是責任與目標

2018-03-14 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



民進黨提名翁章梁參選嘉義縣長。翁章梁強調「團結是我的責任 勝選是我們的目標」。