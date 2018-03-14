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與陳其邁會面 陳菊：他等了好久才回市長室！

2018-03-14 14:54聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

民進黨高雄市長初選，立委陳其邁勝出，將代表民進黨參選高雄市長。今下午陳其邁與陳菊會面，兩人微笑握手，被問到心情如何，陳菊說「心情很好啊」、「他等了很久才回到市長室。」

兩人下午2點在市府市長室會面，預定會談1小時，會前5分鐘供媒體拍照。

陳其邁一個人單槍匹馬赴會，不到2點就現身市長室，由於市長室大門有改過，曾任高雄代理市長的陳其邁，一開始還走錯方向。

雙陳碰面，陳其邁始終微笑但未發言，陳菊則在被問到心情如何時說，「心情很好啊！」並補充道「他等了很久才回到市長室。」

陳菊下午與陳其邁會面。記者蔡孟妤／攝影
陳菊下午與陳其邁會面。記者蔡孟妤／攝影
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陳菊下午與陳其邁會面。
陳菊下午與陳其邁會面。
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陳其邁陳菊民進黨2018高雄市長選舉九合一選舉

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