與陳其邁會面 陳菊：他等了好久才回市長室！

2018-03-14 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨高雄市長初選，立委陳其邁勝出，將代表民進黨參選高雄市長。今下午陳其邁與陳菊會面，兩人微笑握手，被問到心情如何，陳菊說「心情很好啊」、「他等了很久才回到市長室。」

兩人下午2點在市府市長室會面，預定會談1小時，會前5分鐘供媒體拍照。

陳其邁一個人單槍匹馬赴會，不到2點就現身市長室，由於市長室大門有改過，曾任高雄代理市長的陳其邁，一開始還走錯方向。