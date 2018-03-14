退警協會力挺選市長 侯友宜：捍衛正義防線

2018-03-14 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



「我不會讓大家失望的。」新北市前副市長侯友宜今天出席新北市退休警察協會會員大會，他呼籲警察要團結，把力量展現出來，因為警察是司法正義的最後一道防線，侯友宜在現場大聲拜託所有退休警察站出來，「請大家給他力量，讓他有機會為大家發揮更大的力量，站出來捍衛大家的正義防線。

「各位警兄弟們，我出來參選新北市長，就是要守住最後一道司法正義防線，更為所有新北市能安居樂業，請大家跟我一起走，讓警察有尊嚴，讓市民過得更安心、更快樂。」侯友宜表示，這次參選新北市不僅要爭取警察榮譽，更要讓市民都能安居樂業。

「警察要團結。」中華民國退警總會理事長耿繼文說，參選新北市長雖然是侯友宜個人的事情，但也等於是警察的選舉，只要侯友宜當選，不論是在職或退休警察，大家都可以抬頭挺胸。

擔任新北市退休警察人員協會理事長的市議員林國春表示，年金改革對退休的警消人員很不公平，若國家財政困難，可以接受對18%的改革，但對本俸部分在警校召生簡章都寫得清清楚楚，政府不公不義的做法，應該要檢討。