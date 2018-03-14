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退警協會力挺選市長 侯友宜：捍衛正義防線

2018-03-14 14:49聯合報 記者王長鼎╱即時報導

「我不會讓大家失望的。」新北市前副市長侯友宜今天出席新北市退休警察協會會員大會，他呼籲警察要團結，把力量展現出來，因為警察是司法正義的最後一道防線，侯友宜在現場大聲拜託所有退休警察站出來，「請大家給他力量，讓他有機會為大家發揮更大的力量，站出來捍衛大家的正義防線。

「各位警兄弟們，我出來參選新北市長，就是要守住最後一道司法正義防線，更為所有新北市能安居樂業，請大家跟我一起走，讓警察有尊嚴，讓市民過得更安心、更快樂。」侯友宜表示，這次參選新北市不僅要爭取警察榮譽，更要讓市民都能安居樂業。

「警察要團結。」中華民國退警總會理事長耿繼文說，參選新北市長雖然是侯友宜個人的事情，但也等於是警察的選舉，只要侯友宜當選，不論是在職或退休警察，大家都可以抬頭挺胸。

擔任新北市退休警察人員協會理事長的市議員林國春表示，年金改革對退休的警消人員很不公平，若國家財政困難，可以接受對18%的改革，但對本俸部分在警校召生簡章都寫得清清楚楚，政府不公不義的做法，應該要檢討。

前警政署長姚高橋、前台中市警局長蔡義猛、前立委劉盛良，及國民黨籍新北市議員擬參選人葉元之等人也到場力挺。

中華民國退警總會理事長耿繼文也上台呼籲退休警察團結全力支持，讓侯友宜順利當選新北...
中華民國退警總會理事長耿繼文也上台呼籲退休警察團結全力支持，讓侯友宜順利當選新北市長。記者王長鼎／攝影
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新北市退休警察協會今天在新北市板橋區舉辦會員大會，力挺新北市前副市長侯友宜參選新...
新北市退休警察協會今天在新北市板橋區舉辦會員大會，力挺新北市前副市長侯友宜參選新北市長。記者王長鼎／攝影
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有意參選新北市長的前副市長侯友宜今天出席新北市退休警察協會會員大會，獲得會員高喊...
有意參選新北市長的前副市長侯友宜今天出席新北市退休警察協會會員大會，獲得會員高喊「當選」力挺侯友宜參選新北市長。記者王長鼎／攝影
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有意參選新北市長的前副市長侯友宜今天出席新北市退休警察協會會員大會，獲得會員高喊...
有意參選新北市長的前副市長侯友宜今天出席新北市退休警察協會會員大會，獲得會員高喊「當選」力挺侯友宜參選新北市長。記者王長鼎／攝影
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警察侯友宜

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