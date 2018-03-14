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白色情人節 侯友宜難得感性：是老婆疼我、不是我疼她

2018-03-14 11:11聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市前副市長侯友宜今與媒體早餐會，打開早餐時數了數面前各家電視台麥克風，自嘲「...
新北市前副市長侯友宜今與媒體早餐會，打開早餐時數了數面前各家電視台麥克風，自嘲「有9枝『槍』對著我怎麼吃得下去啊」。記者祁容玉／攝影
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新北市前副市長侯友宜今天到中和嘉穗公園與晨運民眾互動，並與媒體早餐會，侯友宜打開早餐時數了數面前各家電視台麥克風，自嘲「有9枝『槍』對著我，怎麼吃得下去啊」，由於今天是白色情人節，侯友宜也難得談起老婆，他說認識老婆是緣分，既然娶了老婆就要照顧她、尊重她，「是老婆疼我、不是我疼她。」

侯友宜今天與媒體一起共進早餐、輕鬆聊天，由於侯友宜18日就要參加萬金石馬拉松，不少媒體問侯平日做什麼運動， 侯友宜說，他每天早上起床後，6點到7點踩1小時滑步機，一邊看晨間新聞、若有看到跟自身工作、業務有關的新聞事件，就一邊打電話聯繫，運動做完洗個澡，就能掌握輿情準備上班。

侯友宜也說，他早餐最愛吃苦茶油麵線，方便料理，苦茶油「顧胃」，也改善他過去當警察三餐不正常傷胃的飲食習慣，至於到新北各地跑攤，最愛來一碗滷肉飯，搭配豬耳朵、滷蛋、豆干就很滿足，還不忘小抱怨滷肉飯最近也漲價，有些名店的滷肉飯價格都可以買便當，展現親民性格。

媒體也聊到潘姓香港女子來台卻遭男友殺害棄屍的案件，侯友宜感嘆，處理社會案件，能看到一個故事中的恩怨情仇，有悲歡離合，警察介入其中處理，看到加害者、被害者，很容易體認生命的長度跟寬度，從社會案件中，人生閱歷也成長。

今天是白色情人節，媒體也不放過機會問到侯友宜的家庭生活，侯友宜也難得聊到老婆，當初被朋友找去吃飯才認識老婆，這都是緣分，娶了老婆就要負責照顧她，老婆講什麼話要尊重她，不然就不要娶人家，媒體問到侯會疼老婆嗎？侯友宜說「是老婆疼我、不是我疼她。」

新北市前副市長侯友宜今天到中和嘉穗公園與晨運民眾互動，並與媒體早餐會，難得談起老...
新北市前副市長侯友宜今天到中和嘉穗公園與晨運民眾互動，並與媒體早餐會，難得談起老婆，感性表示「是老婆疼我、不是我疼她。」記者祁容玉／攝影
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新北市前副市長侯友宜今天到中和嘉穗公園與晨運民眾互動，並與媒體早餐會，難得談起老...
新北市前副市長侯友宜今天到中和嘉穗公園與晨運民眾互動，並與媒體早餐會，難得談起老婆，感性表示「是老婆疼我、不是我疼她。」記者祁容玉／攝影
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侯友宜2018新北市長選舉

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