周錫瑋、侯友宜達共識 藍新北市長人選4月6日出爐

前台北縣長周錫瑋昨天出席國民黨新北市長初選期程協調會。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

新北市前副市長侯友宜（右）昨參加議員蔡淑君的里長聯誼活動，現任副市長李四川、葉惠青也出席。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

國民黨中央黨部昨天針對新北市長初選爭議召開協調會，前台北縣長周錫瑋不再堅持由黨中央舉辦辯論會或全國電視政見會，前副市長侯友宜陣營同意將初選時程延後，彼此各退一步，雙方達成共識，將在四月三日、四日、五日進行全民調，結果在六日公布，確定最後市長提名人選 。

周錫瑋強調，協調會三方都有共識，初選結果出爐後，只會有一個人代表國民黨參選，「其他人絕對不會脫黨參選」；這番話，等於拆除日後脫黨參選的引信。

中央黨部昨天的協調會，由副主席兼秘書長曾永權主持，周錫瑋和前新北市議員金介壽親自出席，侯友宜由選舉辦公室主任謝政達代表參加。

周錫瑋主張，如果不辦辯論會，要比照黨主席選舉，要舉辦有辯論性質的全國性電視政見會。他並指對手侯友宜「適合當科長，做市長遠遠沒能力。」侯友宜回應，要與科長並肩作戰，「周縣長七年來對我不關心，否則對我市政程度強到什麼程度，應該理解才對」。

協調會最後達成共識，如果有全國性的電視台願意舉辦政見說明會，參選人可以一起合作，但不宜由黨中央出面舉辦。

另外，桃園市長初選民調將在三月二十五到二十七日進行，將依新北市模式，二十八日公布結果。